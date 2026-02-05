Видео
Україна
Главная Армия РФ обрабатывает дроны ядом — военная предупредила гражданских об опасности

РФ обрабатывает дроны ядом — военная предупредила гражданских об опасности

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 12:46
Армия РФ обрабатывает дроны ядом - гражданских и военных предостерегли
Дроны. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Российские военные начали обрабатывать свои дроны ядовитыми веществами во время атак по Украине. Военных и гражданских призывают быть осмотрительными и не касаться обломков.

Об этом заявила мастер отделения ударных беспилотных комплексов 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Тамара Коваль в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Оккупанты обрабатывают дроны ядом

По ее словам, подобные действия со стороны армии РФ представляют серьезную угрозу, ведь ядовитые вещества могут оставаться на корпусе беспилотника или его элементах. Именно поэтому украинские силы действуют исключительно по протоколам безопасности и не касаются подозрительных объектов.

"Для своей безопасности мы не контактируем с вражескими дронами, даже если они не детонировали, а остались уцелевшими", — подчеркнула Коваль.

Коваль отдельно обратилась к гражданскому населению с просьбой не приближаться к местам падения дронов и не пытаться их осматривать.

"Ни один дрон, который вы не знаете, откуда он взялся, вообще не надо трогать. [...] Не знаешь откуда это, не знаешь, как оно работает — лучше не прикасайся", — подчеркнула она.

В случае обнаружения обломков или целых беспилотников граждан призывают немедленно сообщать военным или экстренные службы и не подвергать себя опасности.

Напомним, у российских военных перестал работать Starlink по всей линии фронта.

А также "Флеш" объяснил, почему армия РФ прекратила наступления на передовой.

российские войска беспилотники дроны война в Украине яд
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
