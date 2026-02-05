Армия РФ обрабатывает дроны ядом - гражданских и военных предостерегли

Дроны. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Российские военные начали обрабатывать свои дроны ядовитыми веществами во время атак по Украине. Военных и гражданских призывают быть осмотрительными и не касаться обломков.

Об этом заявила мастер отделения ударных беспилотных комплексов 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Тамара Коваль в эфире Ранок.LIVE.

Оккупанты обрабатывают дроны ядом

По ее словам, подобные действия со стороны армии РФ представляют серьезную угрозу, ведь ядовитые вещества могут оставаться на корпусе беспилотника или его элементах. Именно поэтому украинские силы действуют исключительно по протоколам безопасности и не касаются подозрительных объектов.

"Для своей безопасности мы не контактируем с вражескими дронами, даже если они не детонировали, а остались уцелевшими", — подчеркнула Коваль.

Коваль отдельно обратилась к гражданскому населению с просьбой не приближаться к местам падения дронов и не пытаться их осматривать.

"Ни один дрон, который вы не знаете, откуда он взялся, вообще не надо трогать. [...] Не знаешь откуда это, не знаешь, как оно работает — лучше не прикасайся", — подчеркнула она.

В случае обнаружения обломков или целых беспилотников граждан призывают немедленно сообщать военным или экстренные службы и не подвергать себя опасности.

