Армія РФ обробляє дрони отрутою — цивільних і військових застерегли

Російські військові почали обробляти свої дрони отруйними речовинами під час атак по Україні. Військових та цивільних закликають бути обачними і не торкатися уламків.

Про це заявила майстер відділення ударних безпілотних комплексів 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади Тамара Коваль в ефірі Ранок.LIVE.

Окупанти обробляють дрони отрутою

За її словами, подібні дії з боку армії РФ становлять серйозну загрозу, адже отруйні речовини можуть залишатися на корпусі безпілотника або його елементах. Саме тому українські сили діють виключно за протоколами безпеки й не торкаються підозрілих об'єктів.

"Для своєї безпеки ми не контактуємо з ворожими дронами, навіть якщо вони не детонували, а залишилися вцілілими", — наголосила Коваль.

Коваль окремо звернулася до цивільного населення з проханням не наближатися до місць падіння дронів і не намагатися їх оглядати.

"Жодний дрон, який ви не знаєте, звідки він взявся, взагалі не треба чіпати. […] Не знаєш звідки це, не знаєш, як воно працює — краще не торкайся", — підкреслила вона.

У разі виявлення уламків або цілих безпілотників громадян закликають негайно повідомляти військових або екстрені служби та не наражати себе на небезпеку.

