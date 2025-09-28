Израильский историк считает, что Путин никогда не сможет победить Украину, но может прибегнуть к подлости

Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Украина продемонстрировала всему миру, что несмотря на все усилия ядерного агрессора с огромным количеством человеческого ресурса, благодаря стойкости и победе отстояла существование своей нации. У диктатора Путина ничего не получится, но понимая это он может прибегнуть к коварному шагу.

Об этом в большом материале для Financial Times написал известный израильский философ и историк Ювал Ной Харари.

В чем победа Украины

Харари отмечает, что несмотря на первоначальные прогнозы Запада относительно быстрой победы России, Украина не только сопротивлялась агрессору, но и осуществила ряд успешных контрнаступательных операций, освободив значительную часть оккупированных территорий в Центре и на Востоке.

По состоянию на 2025 год российская армия смогла захватить лишь незначительную часть украинской территории (около 0,6%), и дальнейшее продвижение потребует десятилетий и приведет к колоссальным потерям, пишет специалист.

В чем опасность РФ

Харари отмечает, что самой серьезной угрозой для Украины является не столько военное противостояние, сколько давление на ее партнеров. Россия, не сумев достичь превосходства в воздухе и на море, а также прорвать украинскую оборону на суше, стремится подорвать волю европейских стран и США к дальнейшей поддержке Украины.

В этом контексте последние провокации России на территории стран НАТО являются попыткой дискредитировать Украину и деморализовать ее союзников.

Несмотря на эти испытания, акцентирует Харари, Украина уже достигла значительной победы: Путин не смог реализовать свою цель — уничтожить украинскую нацию.

