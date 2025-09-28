Ізраїльський історик вважає, що Путін ніколи не зможе перемогти Україну, але може вдатись до підлості

Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Україна продемонструвала всьому світові, що попри всі зусилля ядерного агресора з величезною кількістю людського ресурсу, завдяки стійкості та звитязі відстояла існування своєї нації. У диктатора Путіна нічого не вийде, але розуміючи це він може вдатись до підступного кроку.

Про це у великому матеріалі для Financial Times написав відомий ізраїльський філософ та історик Ювал Ной Харарі.

В чому перемога України

Харарі зазначає, що попри початкові прогнози Заходу щодо швидкої перемоги Росії, Україна не лише чинила опір агресору, а й здійснила низку успішних контрнаступальних операцій, звільнивши значну частину окупованих територій у Центрі та на Сході.

Станом на 2025 рік російська армія змогла захопити лише незначну частину української території (близько 0,6%), і подальше просування потребуватиме десятиліть та призведе до колосальних втрат, пише фахівець.

В чому небезпека РФ

Харарі зазначає, що найсерйознішою загрозою для України є не стільки військове протистояння, скільки тиск на її партнерів. Росія, не зумівши досягти переваги в повітрі та на морі, а також прорвати українську оборону на суші, прагне підірвати волю європейських країн і США до подальшої підтримки України.

В цьому контексті останні провокації Росії на території країн НАТО є спробою дискредитувати Україну та деморалізувати її союзників.

Попри ці випробування, акцентує Харарі, Україна вже досягла значної перемоги: Путін не зміг реалізувати свою мету — знищити українську націю.

