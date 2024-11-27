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РФ нас бомбит с украинских ТУ-160 — как и за сколько их продали

27 ноября 2024 01:26
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Армия РФ использует против Украины самолеты Ту-160, которые когда-то Украина передала РФ в оплату газового долга
Бывший украинский стратегический бомбардировщик на службе оккупантов. Фото: РосСМИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Вооруженные Силы РФ используют украинские стратегические бомбардировщики, чтобы разрушать украинские города и убивать мирное население. Эти самолеты, как выяснилось, были переданы Москве в 1999 году в рамках правительственного соглашения.

О деталях расследования проекта "Схемы" сообщает Радио Свобода.

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Согласно данным расследования, анализ серийных номеров самолетов, обнаруженных в архивном соглашении, данных по международным авиа реестрам и информации ГУР, позволил идентифицировать немало украинских Ту-160 сейчас находятся в боевом составе армии оккупантов.

Среди них: "Николай Кузнецов" (ранее "10"), "Василий Сенько" ("11"), "Александр Новиков" ("12"), "Владимир Судец" ("15"), "Алексей Плохов" ("16"), "Андрей Туполев" ("18"), "Игорь Сикорский" ("22").

Кроме того, идентифицированы три Ту-95МС: "Красноярск", "Севастополь" и "Изборск", тоже принадлежавшие когда-то Украине.

Как украинские боевые самолеты оказались в РФ

Соответствующее соглашение о передаче стратегических бомбардировщиков правительства Украины и России подписали в Ялте в 1999 году. В целом Киев передал Москве восемь Ту-160, три Ту-95МС и 575 крылатых ракет Х-55.

За это россияне согласились списать часть долга за газ на сумму 275 миллионов долларов.

РФ нас бомбит из украинских ТУ-160 - как и за сколько их продали - фото 1
Украинские самолеты, которые сейчас используют оккупанты.

Следует отметить, что передача самолетов и ракет состоялась без согласования Верховной Рады Украины и в этом экс-заместитель председателя комитета ВРУ по ядерной политике и безопасности Юрий Костенко видит признаки государственной измены.

Кроме того, стоимость вооружения была занижена в десять раз, как утверждают выводы Временной следственной комиссии ВРУ, которая была инициирована выяснением фактов подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.

РФ нас бомбит из украинских ТУ-160 - как и за сколько их продали - фото 2
"Перекрашенный" украинский Ту-160 на службе в РФ.

Бывший президент Украины Леонид Кучма в комментарии "Схемам" отметил, что даже если бы стратегические бомбардировщики остались на вооружении Украины, это не помогло бы в защите от РФ.

"Россия имеет средства ПВО, способные противостоять ракетам класса Х-55, а крупные и медленные бомбардировщики стали бы легкой добычей для российских средств поражения. А еще мы договаривались об этом, потому что передавали самолеты не имперскому оккупанту, а государству, которое даже в Европе считали страной, ставшей на путь демократии и западных ценностей", — сказал Кучма.

Он добавил, что у Украины не было возможностей развивать сегмент стратегической авиации и дальнобойных ракет.

Что думают в РФ об этих самолетах

Судя по аналитическим материалам российских авиационных экспертов, там не так уж гордятся купленными самолетами, ведь их актуальность осталась в "нулевых". Хотя там решено модернизировать "старичков" и даже в 2022 году провели заводские испытания Ту-160 М — подняли на 600 метров в небо на полчаса. Однако о дальнейшей судьбе проекта ничего не известно.

Авиационный эксперт из РФ Андрей Горбачевский, критикует развитие стратегической авиации на базе устаревшего Ту-160. Он отмечает, что модернизация бортового оборудования (например: индикаторов летчиков, навигационной системы и т.д.) повысит только удобство работы экипажа, но не повысит выживаемость самолета, поскольку не меняет конструкцию планера и двигателей. А еще это очень дорогое удовольствие.

"По оценочной стоимости Ту-160, равной 15 млрд руб. стоимость серии из 10 самолетов превысит 160 млрд руб. Учитывая, что нужно полностью восстанавливать стапель и возобновлять производство двигателей, стоимость может еще повыситься. Очень дорого обойдется разработка новой БРЛС и нового комплекса РЕБ. Кроме того, тренировочные полеты лётчиков на такой тяжелой машине оказываются чрезвычайно дорогими. По американским оценкам, стоимость жизненного цикла самолета в 3-5 раз превышает его первоначальную цену. Таким образом, полная стоимость жизненного цикла этой программы может оказаться более 800 млрд руб", — отмечает эксперт.

Сам Ту-160 и любые его потомки (без глобальных изменений) очень уязвимы для систем ПВО.

"А об использовании против европейских стран НАТО этих бомбардировщиков и речи не идет — там настолько все насыщено радарами, что бессмысленно даже и мечтать, что этот самолет принесет пользу", — отмечает Горбачевский.

Он говорит, что Ту-160 может показать себя только там, где у противника большие проблемы с ПВО, ведь сбить такую махину, пусть и реактивную, можно даже с помощью "Бука".

Именно поэтому при бомбардировке Украины с помощью ее бывших самолетов оккупанты используют КАБы (корректируемые авиабомбы): Ту-160 или другие бомбардировщики РФ, например, Ту-95МС, подлетают на точку сброса на пределы работы систем украинской ПВО и сбрасывают бомбы или крылатые ракеты, которые уже самостоятельно летят на цель.

Напомним, японские истребители выпустили предупредительные ракеты по российскому военному самолету-разведчику, нарушившему воздушное пространство страны.

Также мы писали, что на российском военном аэродроме "Оренбург-2" сгорел транспортный самолет Ту-134.

ПВО война в Украине фронт авиация авиабомба ракетоноситель КАБ

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