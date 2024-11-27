Армія РФ використовує проти України літаки Ту-160, які колись Україна передала РФ в оплату газового боргу

Колишній український стратегічний бомбардувальник на службі окупантів. Фото: РосЗМІ

Збройні Сили РФ використовують українські стратегічні бомбардувальники, щоб руйнувати українські міста та вбивати мирне населення. Ці літаки, як з'ясувалось, були передані Москві у 1999 році в рамках урядової угоди.

Про деталі розслідування проєкту "Схеми" повідомляє Радіо Свобода.

Читайте також:

Скільки українських бомбардувальників використовує РФ

Згідно з даними розслідування, аналіз серійних номерів літаків, виявлених у архівній угоді, даних з міжнародних авіареєстрів та інформації ГУР дозволив ідентифікувати чимало українських Ту-160, які перебувають у бойовому складі армії окупантів.

Серед них: "Микола Кузнецов" (раніше "10"), "Василь Сенько" ("11"), "Олександр Новиков" ("12"), "Володимир Судець" ("15"), "Олексій Плохов" ("16"), "Андрій Туполев" ("18"), "Ігор Сікорський" ("22").

Крім того, ідентифіковані три Ту-95МС: "Красноярськ", "Севастополь" та "Ізборськ", що теж належали колись Україні.

Як українські бойові літаки опинились у РФ

Відповідну угоду про передачу стратегічних бомбардувальників уряди України та Росії підписали в Ялті у 1999 році. В цілому Київ передав Москві вісім Ту-160, три Ту-95МС та 575 крилатих ракет Х-55.

За це росіяни погодились списати частину боргу за газ на суму 275 мільйонів доларів.

Українські літаки, що зараз використовують окупанти. Фото: Схеми

Варто відзначити, що передача літаків та ракет відбулась без погодження Верховної Ради України й в цьому ексзаступник голови комітету ВРУ з питань ядерної політики та безпеки Юрій Костенко бачить ознаки державної зради.

Крім того, вартість озброєння була занижена у десять разів, як стверджують висновки Тимчасової слідчої комісії ВРУ, яка булі ініційована щодо з'ясування фактів підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки.

"Перефарбований" український Ту-160 на службі в РФ. Фото: Схеми

Колишній президент України Леонід Кучма у коментарі "Схемам" зазначив, що навіть якби стратегічні бомбардувальники залишились на озброєнні України, це не значно допомогло б у захисті від РФ.

"Росія має засоби ППО, здатні протистояти ракетам класу Х-55, а великі та повільні бомбардувальники стали б легкою здобиччю для російських засобів ураження. А ще ми домовлялись про це, тому що передавали літаки не імперському окупанту, а державі, яку навіть в Європі вважали такою, що стала на путь демократії на західних цінностей", — сказав Кучма.

Він додав, що Україна не мала можливостей розвивати сегмент стратегічної авіації та далекобійних ракет.

Що думають у РФ про ці літаки

Судячи з аналітичних матеріалів російських авіаційних експертів, там не так вже і пишаються купленими літаками, адже їх актуальність залишилась у "нульових". Хоча там вирішено модернізувати "старичків" і навіть у 2022 році провели заводські випробування Ту-160 М — підняли на 600 метрів в небо на пів години. Проте про подальшу долю проєкту нічого не відомо.

Авіаційний експерт з РФ Андрій Горбачевський, критикує розвиток стратегічної авіації на базі застарілого Ту-160. Він зазначає, що модернізація бортового обладнання (наприклад: індикаторів льотчиків, навігаційної системи тощо) підвищить тільки зручність роботи екіпажу, але не підвищить виживання літака, оскільки не змінює конструкцію планера і двигунів. А ще це дуже дороге задоволення.

"За оціночної вартості Ту-160, що дорівнює 15 млрд руб. вартість серії з 10 літаків перевищить 160 млрд руб. Враховуючи, що потрібно повністю відновлювати стапель і відновлювати виробництво двигунів, вартість може ще підвищитися. Дуже дорого обійдеться розробка нової БРЛС і нового комплексу РЕБ. Крім того, тренувальні польоти льотчиків на такій важкій машині виявляються надзвичайно дорогими. За американськими оцінками, вартість життєвого циклу літака в 3-5 разів перевищує його початкову ціну. Таким чином, повна вартість життєвого циклу цієї програми може виявитися понад 800 млрд руб", — зазначає експерт з РФ.

Сам Ту-160 та будь-які його нащадки (без глобальних змін), дуже вразливі для систем ППО. І хоча такі літаки здатні долетіти до США, але ще на підході легко та швидко виявляються радарами та збиваються винищувачами.

"А про використання проти європейських країн НАТО цих бомбардувальників і мови не йде — там настільки все насичено радарами, що безглуздо навіть і мріяти, що цей літак принесе користь", — зазначає Горбачевський.

Він каже, що Ту-160 може показати себе тільки там, де у противника великі проблеми з ППО, адже збити таку махіну, нехай і реактивну, можна навіть за допомогою "Бука".

Саме тому при бомбардуванні України за допомогою її ж колишніх літаків окупанти використовують КАБи (керовані авіабомби): Ту-160 чи інші бомбардувальники РФ, наприклад, Ту-95МС, підлітають на точку скидання на межі роботи систем української ППО, та скидують бомби чи крилаті ракети, які вже самостійно летять на ціль.

Нагадаємо, японські винищувачі випустили попереджувальні ракети по російському військовому літаку-розвіднику, який порушив повітряний простір країни.

Також ми писали, що на російському військовому аеродромі "Оренбурґ-2" згорів транспортний літак Ту-134.