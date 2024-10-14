Літак Ту-134 згорів на військовому аеродромі в Росії

Військово-транспортний літак Ту-134. Фото: росЗМІ

У ніч проти 13 жовтня на російському військовому аеродромі "Оренбурґ-2" сталася нищівна пожежа. Згорів транспортний літак окупантів Ту-134.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України у понеділок, 14 жовтня, та показали відео пожежі.

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"У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року на Росії згорів літак Ту-134, що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил держави-агресора", — йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі "Оренбурґ-2", де базувався літак. Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.

За даними розвідки, такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони Росії.

"ГУР МО України нагадує — кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, у російській Якутії 13 жовтня розбився багатоцільовий літак Ан-3 АК "Борус". Внаслідок цього загинув один із пасажирів.

А у вересні під Москвою розбився літак Ан-2. Авіакатастрофа трапилася неподалік аеродрому "Ватуліно". В результаті падіння літака загинули всі, хто був на борту.