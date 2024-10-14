Літак Ту-134 згорів на військовому аеродромі в Росії

На військовому аеродромі в Росії згорів літак Ту-134 — в ГУР показали відео
У ніч проти 13 жовтня на російському військовому аеродромі "Оренбурґ-2" сталася нищівна пожежа. Згорів транспортний літак окупантів Ту-134.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України у понеділок, 14 жовтня, та показали відео пожежі.
Пожежа на військовому аеродромі в Росії
"У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року на Росії згорів літак Ту-134, що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил держави-агресора", — йдеться у повідомленні.
У ГУР зазначили, що нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі "Оренбурґ-2", де базувався літак. Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.
За даними розвідки, такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони Росії.
"ГУР МО України нагадує — кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату", — наголосили у відомстві.
Нагадаємо, у російській Якутії 13 жовтня розбився багатоцільовий літак Ан-3 АК "Борус". Внаслідок цього загинув один із пасажирів.
А у вересні під Москвою розбився літак Ан-2. Авіакатастрофа трапилася неподалік аеродрому "Ватуліно". В результаті падіння літака загинули всі, хто був на борту.
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