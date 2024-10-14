Самолет Ту-134 сгорел на военном аэродроме в России

Военно-транспортный самолет Ту-134. Фото: росСМИ

В ночь на 13 октября на российском военном аэродроме "Оренбург-2" произошел сокрушительный пожар. Сгорел транспортный самолет оккупантов Ту-134.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины в понедельник, 14 октября, и показали видео пожара.

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"В ночь с 12 на 13 октября 2024 года в России сгорел самолет Ту-134, принадлежавший к 117-му военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-агрессора", — говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме "Оренбург-2", где базировался самолет. Пока другие подробности ситуации не раскрываются.

По данным разведки, такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны России.

"ГУР МО Украины напоминает — каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в российской Якутии 13 октября разбился многоцелевой самолет Ан-3 АК "Борус". В результате погиб один из пассажиров.

А в сентябре под Москвой разбился самолет Ан-2. Авиакатастрофа случилась недалеко от аэродрома "Ватулино". В результате падения самолета погибли все, кто находился на борту.