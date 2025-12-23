Как Украина адаптируется к наращиванию дронов РФ - данные ГУР

Вадим Скибицкий. Фото: кадр из видео

Россия активно увеличивает свой дроновый потенциал. Оккупанты продолжают производство ударных беспилотников типа "Шахед", а также ложных целей и разведывательных аппаратов.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии для Новини.LIVE.

Россия наращивает дроновой потенциал

"Они (россияне — ред.) наращивают именно выпуск ударных беспилотных систем. Но это для нас толчок, чтобы усилить наши системы ПВО", — отметил Скибицкий.

Он подчеркнул, что война с агрессором уже показала способность Украины быстро внедрять современные средства противодействия, адаптируясь к новым угрозам.

Напомним, что ранее Вадим Скибицкий оценил вероятность подготовки атаки на систему спутниковой связи Starlink со стороны РФ.

А до этого представитель ГУР продемонстрировал мощный беспилотник украинского производства "Баба Яга".