Як Україна адаптується до нарощування дронів РФ - дані ГУР

Росія активно збільшує свій дроновий потенціал. Окупанти продовжують виробництво ударних безпілотників типу "Шахед", а також хибних цілей і розвідувальних апаратів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у коментарі для Новини.LIVE.

Росія нарощує дроновий потенціал

"Вони (росіяни — ред.) нарощують саме випуск ударних безпілотних систем. Але це для нас поштовх, щоб посилити наші системи ППО", — зазначив Скібіцький.

Він підкреслив, що війна з агресором вже показала здатність України швидко впроваджувати сучасні засоби протидії, адаптуючись до нових загроз.

