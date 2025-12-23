Відео
Головна Армія РФ нарощує виробництво БпЛА — ГУР сказало, як адаптується Україна

РФ нарощує виробництво БпЛА — ГУР сказало, як адаптується Україна

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 00:00
Як Україна адаптується до нарощування дронів РФ - дані ГУР
Вадим Скібіцький. Фото: кадр з відео

Росія активно збільшує свій дроновий потенціал. Окупанти продовжують виробництво ударних безпілотників типу "Шахед", а також хибних цілей і розвідувальних апаратів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у коментарі для Новини.LIVE.

Росія нарощує дроновий потенціал

"Вони (росіяни — ред.) нарощують саме випуск ударних безпілотних систем. Але це для нас поштовх, щоб посилити наші системи ППО", — зазначив Скібіцький.

Він підкреслив, що війна з агресором вже показала здатність України швидко впроваджувати сучасні засоби протидії, адаптуючись до нових загроз.

Нагадаємо, що раніше Вадим Скібіцький оцінив ймовірність підготовки атаки на систему супутникового зв’язку Starlink із боку РФ.

А до цього представник ГУР продемонстрував потужний безпілотник українського виробництва "Баба Яга".

розвідка зброя дрони ГУР Шахед
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
