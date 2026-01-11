Обстрел Житомирщины 11 января - в результате атаки РФ часть области без света

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Житомирщины

В ночь на 11 января российские оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре Житомирской области. В результате атаки получили ранения два человека.

Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

В результате вражеских атак на объектах возникли пожары. Тушение осложнялось повторными воздушными тревогами. Один из пожаров спасателям уже удалось ликвидировать, ликвидация еще одного продолжается.

Во время атаки были ранены двое работников критической инфраструктуры — они получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Пожар в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Житомирщины

Кроме того, как сообщили в "Житомироблэнерго", в Коростенском районе введены аварийные отключения электроэнергии. Потребителям рекомендуют отключить из электросети оборудование, чувствительное к перепадам напряжения, и следить за дальнейшими официальными сообщениями энергетиков.

Напомним, в ночь на 11 января российская армия атаковала Украину сотней беспилотников.

Также в Киевской области прогремели мощные взрывы во время атаки.