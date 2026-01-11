Видео
Главная Армия Сотня "Шахедов" атаковали Украину ночью — сколько уничтожено

Сотня "Шахедов" атаковали Украину ночью — сколько уничтожено

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 09:08
Атака дронов по Украине 11 января — сколько целей выпустила РФ
Работа ППО. Фото: Гвара Медиа

В ночь на 11 января российские войска совершили очередную воздушную атаку по Украине. Противник применил 154 ударных беспилотника типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также:

РФ атаковала Украину дронами

Начиная с 18:3010 января, запуски БпЛА осуществлялись с направлений Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск на территории РФ, а также из района Гвардейское на временно оккупированной территории АР Крым. Около 110 из примененных беспилотников были типа Shahed.

Воздушное нападение отражали силы и средства Сил обороны Украины, в частности авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 125 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 22 ударных беспилотников на 18 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на двух локациях.

Воздушная атака продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских беспилотников.

Нічна атака РФ по Україні 11 січня
Отчет ВС ВСУ о ночной атаке РФ по Украине. Фото: ПС ВСУ

Напомним, вечером 10 января в Киевской области прогремели мощные взрывы во время атаки дронов.

А также в Генштабе рассказали детали атаки по нефтебазе в тылу России.

обстрелы ПВО война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
