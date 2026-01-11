Відео
Головна Армія Сотня "Шахедів" атакували Україну вночі — скільки знищено

Сотня "Шахедів" атакували Україну вночі — скільки знищено

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 09:08
Атака дронів по Україні 11 січня — скільки цілей випустила РФ
Робота ППО. Фото: Ґвара Медіа

У ніч проти 11 січня російські війська здійснили чергову повітряну атаку по Україні. Противник застосував 154 ударні безпілотники типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Читайте також:

РФ атакувала Україну дронами

Починаючи з 18:3010 січня, запуски БпЛА здійснювалися з напрямків Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ на території РФ, а також із району Гвардійське на тимчасово окупованій території АР Крим. Близько 110 із застосованих безпілотників були типу Shahed.

Повітряний напад відбивали сили та засоби Сил оборони України, зокрема авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 125 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.

Повітряна атака триває — у повітряному просторі України залишаються декілька ворожих безпілотників.

Нічна атака РФ по Україні 11 січня
Звіт ПС ЗСУ про нічну атаку РФ по Україні. Фото: ПС ЗСУ

Нагадаємо, ввечері 10 січня в Київській області пролунали потужні вибухи під час атаки дронів.

А також у Генштабі розповіли деталі атаки по нафтобазі в тилу Росії.

обстріли ППО війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
