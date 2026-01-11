Відео
Відео

Головна Армія РФ завдала удару по Житомирщині — частина регіону без світла

РФ завдала удару по Житомирщині — частина регіону без світла

Дата публікації: 11 січня 2026 09:47
Обстріл Житомирщини 11 січня — внаслідок атаки РФ частина області без світла
Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Житомирщини

У ніч проти 11 січня російські окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі Житомирської області. Внаслідок атаки отримали поранення двоє людей.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Читайте також:

Росія атакувала енергетику на Житомирщині

Внаслідок ворожих атак на об'єктах виникли пожежі. Гасіння ускладнювалося повторними повітряними тривогами. Одну з пожеж рятувальникам вже вдалося ліквідувати, ліквідація ще однієї триває.

Під час атаки були поранені двоє працівників критичної інфраструктури — вони отримали травми середнього ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медичного закладу.

Атака РФ по Житомирщині 11 січня
Пожежа внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС Житомирщини

Крім того, як повідомили в "Житомиробленерго", у Коростенському районі запроваджено аварійні відключення електроенергії. Споживачам рекомендують вимкнути з електромережі обладнання, чутливе до перепадів напруги, та стежити за подальшими офіційними повідомленнями енергетиків.

Нагадаємо, в ніч проти 11 січня російська армія атакувала Україну сотнею безпілотників.

Також у Київській області пролунали потужні вибухи під час атаки.

обстріли Житомирська область критична інфраструктура енергетика атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
