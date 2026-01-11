Обстріл Житомирщини 11 січня — внаслідок атаки РФ частина області без світла

РФ завдала удару по Житомирщині — частина регіону без світла
У ніч проти 11 січня російські окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі Житомирської області. Внаслідок атаки отримали поранення двоє людей.
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Росія атакувала енергетику на Житомирщині
Внаслідок ворожих атак на об'єктах виникли пожежі. Гасіння ускладнювалося повторними повітряними тривогами. Одну з пожеж рятувальникам вже вдалося ліквідувати, ліквідація ще однієї триває.
Під час атаки були поранені двоє працівників критичної інфраструктури — вони отримали травми середнього ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медичного закладу.
Крім того, як повідомили в "Житомиробленерго", у Коростенському районі запроваджено аварійні відключення електроенергії. Споживачам рекомендують вимкнути з електромережі обладнання, чутливе до перепадів напруги, та стежити за подальшими офіційними повідомленнями енергетиків.
Нагадаємо, в ніч проти 11 січня російська армія атакувала Україну сотнею безпілотників.
Також у Київській області пролунали потужні вибухи під час атаки.
