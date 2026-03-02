Ночной удар по Кривому Рогу 2 марта 2026 года — в ОВА сообщили о последствиях

Спасатель на месте пожара. Фото иллюстративное: ГУ ГСЧС в Одесской области

В ночь на понедельник, 2 марта, россияне атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине. Оказалось под ударом и получило повреждения предприятие.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Александра Ганжи

Последствия обстрела Кривого Рога ночью 2 марта

Вспыхнули несколько пожаров. На данный момент их ликвидируют пожарные. По предварительной информации, люди не пострадали.

Взрывы в Кривом Роге раздавались около 03:35. В 03:46 председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что город под массированным ударом "Шахедов".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что нынешняя зима стала самой сложной за все годы войны. Было большое количество массированных ударов.

Также мы сообщали, что 1 марта россияне нанесли удар по одному из районов Херсона. Погибли четыре человека.