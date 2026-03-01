Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россияне атаковали Херсон — погибли четыре человека

Россияне атаковали Херсон — погибли четыре человека

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 17:20
Россияне атаковали Херсон 1 марта — есть погибшие
Спасатель на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Армия РФ нанесла удар по Корабельному району Херсона 1 марта. В результате вражеских обстрелов погибли четыре человека. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Херсона 1 марта

Прокудин рассказал, что около 13:20 российские войска ударили по Корабельному району Херсона. Из-за российского обстрела погибли две пожилые женщины, которые находились у подъезда дома.

"Еще двое горожан — 85-летняя женщина и 63-летний мужчина — получили взрывные травмы, множественные осколочные ранения головы и туловища. "Скорая" доставила их в больницу в тяжелом состоянии, однако они умерли", — говорится в сообщении.

Внимание! Фото ниже содержит чувствительный контент 18+

Обстріл Херсона 1 березня
Погибшие гражданские после атаки на Херсон. Фото: Нацполиция
Атака на Херсон 1 березня
Удар по Херсону. Фото: Нацполиция
Удар по Херсону 1 березня
Последствия обстрела Херсона. Фото: Нацполиция

Глава Херсонской ОГА выразил соболезнования близким и родным погибших.

Последние обстрелы Украины

Этой ночью российские войска выпустили по Украине 123 ударных дрона. Силы противовоздушной обороны уничтожили более 100 ударных БпЛА, однако зафиксировано попадание 13 ударных дронов на семи локациях.

Так, оккупанты ударили по зданию общежития в Харькове. Из помещения эвакуировали людей. Там горели оконная рама на девятом этаже, а также генератор и мусор во дворе.

Также в Харькове обломки вражеского дрона упали на территорию школы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Херсон обстрелы война в Украине Россия жертвы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации