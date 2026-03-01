Россияне атаковали Херсон 1 марта — есть погибшие

Спасатель на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Армия РФ нанесла удар по Корабельному району Херсона 1 марта. В результате вражеских обстрелов погибли четыре человека.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Обстрел Херсона 1 марта

Прокудин рассказал, что около 13:20 российские войска ударили по Корабельному району Херсона. Из-за российского обстрела погибли две пожилые женщины, которые находились у подъезда дома.

"Еще двое горожан — 85-летняя женщина и 63-летний мужчина — получили взрывные травмы, множественные осколочные ранения головы и туловища. "Скорая" доставила их в больницу в тяжелом состоянии, однако они умерли", — говорится в сообщении.

Внимание! Фото ниже содержит чувствительный контент 18+

Погибшие гражданские после атаки на Херсон. Фото: Нацполиция

Удар по Херсону. Фото: Нацполиция

Последствия обстрела Херсона. Фото: Нацполиция

Глава Херсонской ОГА выразил соболезнования близким и родным погибших.

Последние обстрелы Украины

Этой ночью российские войска выпустили по Украине 123 ударных дрона. Силы противовоздушной обороны уничтожили более 100 ударных БпЛА, однако зафиксировано попадание 13 ударных дронов на семи локациях.

Так, оккупанты ударили по зданию общежития в Харькове. Из помещения эвакуировали людей. Там горели оконная рама на девятом этаже, а также генератор и мусор во дворе.

Также в Харькове обломки вражеского дрона упали на территорию школы. К счастью, обошлось без пострадавших.