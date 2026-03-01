Відео
Головна Армія Росіяни вдарили по Херсону — є загиблі

Росіяни вдарили по Херсону — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 17:20
Обстріл Херсона 1 березня — загинули четверо людей
Рятувальник на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська у неділю, 1 березня, завдали удару по одному із районів Херсона. Внаслідок ворожої атаки четверо людей загинули.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Обстріл Херсона 1 березня

Прокудін розповів, що близько 13:20 російські війська вдарили по Корабельному районі Херсона. Через російський обстріл загинули двоє літніх жінок, які перебували біля під'їзду будинку.

"Ще двоє містян — 85-річна жінка та 63-річний чоловік — дістали вибухові травми, множинні уламкові поранення голови та тулуба. "Швидка" доставила їх до лікарні у тяжкому стані, однак вони померли", — йдеться у повідомленні. 

Увага! Фото нижче містить чутливий контент 18+

Обстріл Херсона 1 березня
Загиблі цивільні після атаки на Херсон. Фото: Нацполіція
Атака на Херсон 1 березня
Удар по Херсону. Фото: Нацполіція
Удар по Херсону 1 березня
Наслідки обстрілу Херсону. Фото: Нацполіція

Очільник Херсонської ОВА висловив співчуття близьким та рідним загиблих. 

Останні обстріли України

Цієї ночі російські війська випустили по Україні 123 ударні дрони. Сили протиповітряної оборони знищили понад 100 ударних БпЛА, однак зафіксовано влучання 13 ударних дронів на семи локаціях.

Так, окупанти вдарили по будівлі гуртожитку у Харкові. З приміщення евакуювали людей. Там горіли віконна рама на дев'ятому поверсі, а також генератор та сміття на подвір'ї. 

Також у Харкові уламки ворожого дрону впали на територію школи. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

Херсон обстріли війна в Україні Росія жертви
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
