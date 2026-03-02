Відео
Головна Армія РФ завдала удару по Кривому Рогу — постраждало підприємство

РФ завдала удару по Кривому Рогу — постраждало підприємство

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 06:09
Які наслідки нічної атаки на Кривий Ріг 2 березня 2026 року
Рятувальник на місці пожежі. Фото ілюстративне: ГУ ДСНС в Одеській області

У ніч проти понеділка, 2 березня, росіяни атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Опинилося під ударом і зазнало пошкоджень підприємство.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Атака на Кривий Ріг уночі 2 березня 2026 року
Скриншот повідомлення Олександра Ганжі

Наслідки обстрілу Кривого Рогу вночі 2 березня 

Спалахнули декілька пожеж. Наразі їх ліквідовують вогнеборці. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Вибухи у Кривому Розі лунали близько 03:35. О 03:46 голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що місто під масованим ударом "Шахедів".

Раніше Володимир Зеленський заявив, що цьогорічна зима стала найскладнішою за всі роки війни. Була велика кількість масованих ударів.

Також ми повідомляли, що 1 березня росіяни завдали удару по одному з районів Херсона. Загинули чотири людини.

Кривий Ріг Дніпропетровська область обстріли війна в Україні БпЛА
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
