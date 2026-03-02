Які наслідки нічної атаки на Кривий Ріг 2 березня 2026 року

Рятувальник на місці пожежі. Фото ілюстративне: ГУ ДСНС в Одеській області

У ніч проти понеділка, 2 березня, росіяни атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Опинилося під ударом і зазнало пошкоджень підприємство.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Олександра Ганжі

Наслідки обстрілу Кривого Рогу вночі 2 березня

Спалахнули декілька пожеж. Наразі їх ліквідовують вогнеборці. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Вибухи у Кривому Розі лунали близько 03:35. О 03:46 голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що місто під масованим ударом "Шахедів".

Раніше Володимир Зеленський заявив, що цьогорічна зима стала найскладнішою за всі роки війни. Була велика кількість масованих ударів.

Також ми повідомляли, що 1 березня росіяни завдали удару по одному з районів Херсона. Загинули чотири людини.