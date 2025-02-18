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РФ может на 100% уничтожить города в Украине — заявление Трампа

18 февраля 2025 23:58
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
По мнению Трампа, при всей возможности уничтожить украинские города РФ не хочет этого делать
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Президент США Дональд Трамп на своем брифинге для прессы высказался относительно возможностей военной машины РФ. Он отметил, что России может полностью уничтожить украинские города.

Что именно заявил Трамп о возможности уничтожения украинских городов

Глава Белого дома заявил, что "Россия может на 100% уничтожить не только Киев, но и все другие города в Украине".

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"Россия может это сделать очень быстро. Просто не хочет этого делать", — заявил Трамп.

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