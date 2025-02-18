По мнению Трампа, при всей возможности уничтожить украинские города РФ не хочет этого делать

РФ может на 100% уничтожить города в Украине — заявление Трампа
18 февраля 2025 23:58
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп на своем брифинге для прессы высказался относительно возможностей военной машины РФ. Он отметил, что России может полностью уничтожить украинские города.
Что именно заявил Трамп о возможности уничтожения украинских городов
Глава Белого дома заявил, что "Россия может на 100% уничтожить не только Киев, но и все другие города в Украине".
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"Россия может это сделать очень быстро. Просто не хочет этого делать", — заявил Трамп.
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