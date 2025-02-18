В адміністрації Трампа пообіцяли, що візьмуть до уваги інтереси всіх сторін воєнного конфлікту

Почують усіх — США розповіли, як вестимуть переговори
Початок переговорного процесу між США та РФ є величезним кроком на шляху до припинення війни в Україні. США зроблять усе, щоб всі сторони конфлікту були почуті.
Про це в етері Fox News заявила речниця адміністрації Трампа Керолайн Левітт.
Як планують далі вести переговори США
Речниця зазначила, що крім зустрічі з росіянами американська сторона також спілкується напряму із Зеленським та європейськими партнерами. Трамп, зокрема, мав телефонну розмову з Макроном, а наступного тижня в Білому домі буде прем'єр-міністр Великої Британії.
"Ми забезпечуємо, щоб усі сторони були почуті. Але треба говорити з обома сторонами війни, щоб справді домовитись і вирішити проблему. І це важливий перший крок до миру", — заявила Левітт.
Нагадаємо, сьогодні в Саудівській Аравії відбулися перемовини США та Росії, але України на зустрічі не було.
Представник Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог запланував візит в Україну. Вже у вівторок, 18 лютого, він має приїхати до Києва.
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