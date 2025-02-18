В администрации Трампа пообещали, что примут во внимание интересы всех сторон военного конфликта

Представители переговорной группы США в Саудовской Аравии. Фото: Reuters

Начало переговорного процесса между США и РФ является огромным шагом на пути к прекращению войны в Украине. США сделает все, чтобы все стороны конфликта были услышаны.

Об этом в эфире Fox News заявила пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Левитт.

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Пресс-секретарь отметила, что кроме встречи с россиянами американская сторона также общается напрямую с Зеленским и европейскими партнерами. Трамп, в частности, имел телефонный разговор с Макроном, а на следующей неделе в Белом доме будет премьер-министр Великобритании.

"Мы обеспечиваем, чтобы все стороны были услышаны. Но надо говорить с обеими сторонами войны, чтобы действительно договориться и решить проблему. И это важный первый шаг к миру", — заявила Левитт.

Напомним, сегодня в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и России, но Украины на встрече не было.

Представитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог запланировал визит в Украину. Уже во вторник, 18 февраля, он должен приехать в Киев.