В администрации Трампа пообещали, что примут во внимание интересы всех сторон военного конфликта

Услышат всех — США рассказали, как будут вести переговоры
Начало переговорного процесса между США и РФ является огромным шагом на пути к прекращению войны в Украине. США сделает все, чтобы все стороны конфликта были услышаны.
Об этом в эфире Fox News заявила пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Левитт.
Как планируют дальше вести переговоры США
Пресс-секретарь отметила, что кроме встречи с россиянами американская сторона также общается напрямую с Зеленским и европейскими партнерами. Трамп, в частности, имел телефонный разговор с Макроном, а на следующей неделе в Белом доме будет премьер-министр Великобритании.
"Мы обеспечиваем, чтобы все стороны были услышаны. Но надо говорить с обеими сторонами войны, чтобы действительно договориться и решить проблему. И это важный первый шаг к миру", — заявила Левитт.
Напомним, сегодня в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и России, но Украины на встрече не было.
Представитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог запланировал визит в Украину. Уже во вторник, 18 февраля, он должен приехать в Киев.
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