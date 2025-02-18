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РФ може на 100% знищити міста в Україні — заява Трампа

18 лютого 2025 23:58
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На думку Трампа, при всій можливості знищити українські міста РФ не хоче цього робити
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Президент США Дональд Трамп на своєму брифінгу для преси висловився щодо можливостей військової машини РФ. Він зазначив, що Росії може повністю знищити українські міста.

Що саме заявив Трамп про можливість знищення українських міст

Голова Білого дому заявив, що "Росія може на 100% знищити не тільки Київ, але й всі інші міста в Україні". 

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"Росія може це зробити дуже швидко. Просто не хоче цього робити", — заявив Трамп. 

росія Дональд Трамп війна в Україні
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