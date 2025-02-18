На думку Трампа, при всій можливості знищити українські міста РФ не хоче цього робити

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп на своєму брифінгу для преси висловився щодо можливостей військової машини РФ. Він зазначив, що Росії може повністю знищити українські міста.

Що саме заявив Трамп про можливість знищення українських міст

Голова Білого дому заявив, що "Росія може на 100% знищити не тільки Київ, але й всі інші міста в Україні".

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"Росія може це зробити дуже швидко. Просто не хоче цього робити", — заявив Трамп.