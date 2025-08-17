Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ массированно атаковала Днепропетровщину — есть разрушения

РФ массированно атаковала Днепропетровщину — есть разрушения

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 19:15
Атака РФ на Днепропетровскую область — последствия
Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В воскресенье, 17 августа, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела горели машины и гараж — зафиксированы значительные разрушения.

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Атака РФ
Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Сергей Лысак/Telegram

РФ обстреляла Днепропетровщину — последствия

По информации главы ОВА, в течение дня зафиксированы десятки вражеских атак. Агрессор терроризировал Никопольщину FPV-дронами и артиллерией. Целился по райцентру, Марганецкой, Покровской, Мировской и Червоногригорьевской громадам.

Обстріл Дніпропетровщини
Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В результате вражеских атак повреждены промышленное предприятие, четыре многоэтажки, полдесятка частных домов, хозяйственные постройки, гараж. Задета легковушка и линия электропередач. Загорелась сухая трава. Возгорание укротили.

Кроме того, по Покровской громаде на Синельниковщине противник открывал огонь из РСЗО. На Межевскую враг направил БПЛА. Горели машины и гараж. По Новопавловской громаде российские войска ударили КАБом. Повреждена инфраструктура.

Удар РФ
Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В воскресенье днем, 17 августа, в Харькове прогремел взрыв — вероятно, россияне атаковали дронами.

Напомним, что поздно вечером 16 августа в городе Павлоград Днепропетровской области прогремели мощные взрывы.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине атака разрушения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации