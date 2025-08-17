Атака РФ на Днепропетровскую область — последствия

Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В воскресенье, 17 августа, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела горели машины и гараж — зафиксированы значительные разрушения.

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

РФ обстреляла Днепропетровщину — последствия

По информации главы ОВА, в течение дня зафиксированы десятки вражеских атак. Агрессор терроризировал Никопольщину FPV-дронами и артиллерией. Целился по райцентру, Марганецкой, Покровской, Мировской и Червоногригорьевской громадам.

В результате вражеских атак повреждены промышленное предприятие, четыре многоэтажки, полдесятка частных домов, хозяйственные постройки, гараж. Задета легковушка и линия электропередач. Загорелась сухая трава. Возгорание укротили.

Кроме того, по Покровской громаде на Синельниковщине противник открывал огонь из РСЗО. На Межевскую враг направил БПЛА. Горели машины и гараж. По Новопавловской громаде российские войска ударили КАБом. Повреждена инфраструктура.

В воскресенье днем, 17 августа, в Харькове прогремел взрыв — вероятно, россияне атаковали дронами.

Напомним, что поздно вечером 16 августа в городе Павлоград Днепропетровской области прогремели мощные взрывы.