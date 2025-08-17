Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ масовано атакувала Дніпропетровщину — є руйнування

РФ масовано атакувала Дніпропетровщину — є руйнування

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 19:15
Атака РФ на Дніпропетровщину — наслідки
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак/Telegram

У неділю, 17 серпня, російські окупанти вкотре завдали удару по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожого обстрілу горіли автівки й гараж — зафіксовано значні руйнування.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Атака РФ
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину — які наслідки

За інформацією глави ОВА, протягом дня зафіксовано десятки ворожих атак. Агресор тероризував Нікопольщину FPV-дронами й артилерією. Цілив по райцентру, Марганецькій, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Обстріл Дніпропетровщини
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Внаслідок ворожих атак пошкоджені промислове підприємство, чотири багатоповерхівки, півдесятка приватних будинків, господарські споруди, гараж. Зачепило легковик та лінію електропередач. Зайнялася суха трава. Загоряння приборкали.

Крім того, по Покровській громаді на Синельниківщині противник відкривав вогонь з РСЗВ. На Межівську ворог скерував БпЛА. Горіли автівки й гараж. По Новопавлівській громаді російські війська вдарили КАБом. Пошкоджена інфраструктура.

Удар РФ
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак/Telegram

У неділю вдень, 17 серпня, у Харкові прогримів вибух — ймовірно, росіяни атакували дронами.

Нагадаємо, що пізно ввечері 16 серпня у місті Павлоград на Дніпропетровщині пролунали потужні вибухи.

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні атака руйнування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації