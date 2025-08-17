Атака РФ на Дніпропетровщину — наслідки

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак/Telegram

У неділю, 17 серпня, російські окупанти вкотре завдали удару по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожого обстрілу горіли автівки й гараж — зафіксовано значні руйнування.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину — які наслідки

За інформацією глави ОВА, протягом дня зафіксовано десятки ворожих атак. Агресор тероризував Нікопольщину FPV-дронами й артилерією. Цілив по райцентру, Марганецькій, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Внаслідок ворожих атак пошкоджені промислове підприємство, чотири багатоповерхівки, півдесятка приватних будинків, господарські споруди, гараж. Зачепило легковик та лінію електропередач. Зайнялася суха трава. Загоряння приборкали.

Крім того, по Покровській громаді на Синельниківщині противник відкривав вогонь з РСЗВ. На Межівську ворог скерував БпЛА. Горіли автівки й гараж. По Новопавлівській громаді російські війська вдарили КАБом. Пошкоджена інфраструктура.

У неділю вдень, 17 серпня, у Харкові прогримів вибух — ймовірно, росіяни атакували дронами.

