Россия планирует зайти в Днепропетровскую область для размена на переговорах

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Российские оккупанты намерены войти на территорию Днепропетровской области. Для российского диктатора Владимира Путина это может разменной монетой на будущих переговорах.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинских военных в соцсетях и собственный источник в ВСУ.

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CNN пишет, что уже несколько месяцев одни из самых ожесточенных боев идут к югу от Покровска Донецкой области. С начала 2025 года ВСУ добились несколько тактических успехов, отбросив часть российского наступления в направлении Покровска.

Однако украинский разведчик, который находится на этом направлении, сообщил CNN, что за последние 10 дней россияне стали более активными и перебрасывают дополнительные силы и технику для будущих наступлений.

"Мы видим это на кадрах с беспилотника и слышим, как они говорят об этом в радиоперехватах", — сказал офицер на условиях анонимности.

Но поскольку сам Покровск надежно защищен, а ранее размещенные там военные запасы в значительной степени перемещены, основные усилия РФ в этом районе могут быть направлены на продвижение на запад, а не на север.

За последние несколько дней в соцсетях украинский военных описывается опасение возможного окружения а одном месте, и прорыва линии обороны в другом.

"Фронт в этом районе перешел в активную фазу. Россияне не остановятся", — написал в Telegram украинец с позывным Мучной.

По его словам, цель наступления россиян — населенный пункт Новопавловка.

"Они войдут в Днепропетровскую область — это одна из ключевых задач, поставленных российским командованием", — утверждает он.

В случае захода войск РФ на территории Днепропетровской области, это будет первый новый украинский регион, который частично попадет под российскую оккупацию с первых недель полномасштабного вторжения более трех лет назад.

По данным DeepState, войска РФ находятся всего в 6 км от региона. В свою очередь представители власти Днепропетровской области сообщают, что люди, живущие вдоль границы, уже эвакуируются.

CNN предполагает, что для Путина и, возможно, для американских переговорщиков — любой российский контроль над частью Днепропетровской области может рассматриваться как разменная монета на будущих переговорах.

Напомним, на днях Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил активизацию боевых действий на северном направлении. В частности, на Сумскую и Харьковскую области.

Также он согласился с недавним заявлением президента Владимира Зеленского о том, что Украине ежемесячно необходимо мобилизовать 30 тысяч человек.