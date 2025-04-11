Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow РФ хочет зайти в Днепропетровскую область, — CNN arrow

РФ хочет зайти в Днепропетровскую область, — CNN

11 апреля 2025 02:04
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Россия планирует зайти в Днепропетровскую область для размена на переговорах
Российский оккупант. Фото: росСМИ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Российские оккупанты намерены войти на территорию Днепропетровской области. Для российского диктатора Владимира Путина это может разменной монетой на будущих переговорах.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинских военных в соцсетях и собственный источник в ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Что может быть в планах РФ по дальнейшему наступлению

CNN пишет, что уже несколько месяцев одни из самых ожесточенных боев идут к югу от Покровска Донецкой области. С начала 2025 года ВСУ добились несколько тактических успехов, отбросив часть российского наступления в направлении Покровска.

Однако украинский разведчик, который находится на этом направлении, сообщил CNN, что за последние 10 дней россияне стали более активными и перебрасывают дополнительные силы и технику для будущих наступлений.

"Мы видим это на кадрах с беспилотника и слышим, как они говорят об этом в радиоперехватах", — сказал офицер на условиях анонимности.

Но поскольку сам Покровск надежно защищен, а ранее размещенные там военные запасы в значительной степени перемещены, основные усилия РФ в этом районе могут быть направлены на продвижение на запад, а не на север.

За последние несколько дней в соцсетях украинский военных описывается опасение возможного окружения а одном месте, и прорыва линии обороны в другом.

"Фронт в этом районе перешел в активную фазу. Россияне не остановятся", — написал в Telegram украинец с позывным Мучной.

По его словам, цель наступления россиян — населенный пункт Новопавловка.

"Они войдут в Днепропетровскую область — это одна из ключевых задач, поставленных российским командованием", — утверждает он.

В случае захода войск РФ на территории Днепропетровской области, это будет первый новый украинский регион, который частично попадет под российскую оккупацию с первых недель полномасштабного вторжения более трех лет назад.

По данным DeepState, войска РФ находятся всего в 6 км от региона. В свою очередь представители власти Днепропетровской области сообщают, что люди, живущие вдоль границы, уже эвакуируются.

CNN предполагает, что для Путина и, возможно, для американских переговорщиков — любой российский контроль над частью Днепропетровской области может рассматриваться как разменная монета на будущих переговорах.

Напомним, на днях Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил активизацию боевых действий на северном направлении. В частности, на Сумскую и Харьковскую области.

Также он согласился с недавним заявлением президента Владимира Зеленского о том, что Украине ежемесячно необходимо мобилизовать 30 тысяч человек.

Донецкая область Днепропетровская область война в Украине Россия наступление боевые действия
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама