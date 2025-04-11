Росія планує зайти в Дніпропетровську область для розміну на переговорах

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Російські окупанти мають намір увійти на територію Дніпропетровської області. Для російського диктатора Володимира Путіна це може бути розмінною монетою на майбутніх переговорах.

Про це повідомляє CNN з посиланням на українських військових у соцмережах і власне джерело в ЗСУ.

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CNN пише, що вже кілька місяців одні з найзапекліших боїв тривають на південь від Покровська Донецької області. З початку 2025 року ЗСУ домоглися кількох тактичних успіхів, відкинувши частину російського наступу в напрямку Покровська.

Однак український розвідник, який перебуває на цьому напрямку, повідомив CNN, що за останні 10 днів росіяни стали активнішими і перекидають додаткові сили і техніку для майбутніх наступів.

"Ми бачимо це на кадрах з безпілотника і чуємо, як вони говорять про це в радіоперехопленнях", — сказав офіцер на умовах анонімності.

Але оскільки сам Покровськ надійно захищений, а раніше розміщені там військові запаси значною мірою переміщені, основні зусилля РФ у цьому районі можуть бути спрямовані на просування на захід, а не на північ.

За останні кілька днів у соцмережах українських військових описується побоювання можливого оточення в одному місці, і прориву лінії оборони в іншому.

"Фронт у цьому районі перейшов в активну фазу. Росіяни не зупиняться", — написав у Telegram українець із позивним Мучной.

За його словами, мета наступу росіян - населений пункт Новопавлівка.

"Вони увійдуть у Дніпропетровську область - це одне з ключових завдань, поставлених російським командуванням", — стверджує він.

У разі заходу військ РФ на території Дніпропетровської області, це буде перший новий український регіон, який частково потрапить під російську окупацію з перших тижнів повномасштабного вторгнення понад три роки тому.

За даними DeepState, війська РФ перебувають усього за 6 км від регіону. Зі свого боку представники влади Дніпропетровської області повідомляють, що люди, які живуть уздовж кордону, вже евакуюються.

CNN припускає, що для Путіна і, можливо, для американських переговірників - будь-який російський контроль над частиною Дніпропетровської області може розглядатися як розмінна монета на майбутніх переговорах.

Нагадаємо, днями Головком ЗСУ Олександр Сирський підтвердив активізацію бойових дій на північному напрямку. Зокрема, на Сумську та Харківську області.

Також він погодився з нещодавньою заявою президента Володимира Зеленського про те, що Україні щомісяця необхідно мобілізувати 30 тисяч осіб.