РМ-48У — РФ использует для атак учебные ракеты

Ракета в небе. Иллюстративное фото: УНИАН

Российские войска начали использовать для обстрелов Украины учебные ракеты РМ-48У, оснащая их боевыми частями. Это может свидетельствовать об истощении российских запасов ракет С-300 и С-400.

Об этом говорится в Институте изучения войны (ISW).

Читайте также:

Какие ракеты РФ начала применять для обстрелов Украины

В отчете говорится, что в ночь на 20 января россияне использовали во время обстрелов учебные ракеты класса "земля-воздух" РМ-48У. По данным аналитиков, это выведенные из эксплуатации ракеты класса "земля-воздух" 5В55 и 48Н6 для систем противовоздушной обороны С-300/400, которые российские войска модифицировали для учебных целей.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что по состоянию на 1 декабря 2025 года Россия накопила на своих складах более 400 ракет РМ-48У.

"Относительно атаки 20 января, пока непонятно, использовались ли эти ракеты в качестве "приманки", или они были оснащены боевой частью", — отметили в ISW.

В то же время один из российских блогеров рассказывал, что войска РФ провели испытания ракет класса "земля-земля" для пусковой установки 51П6 системы С-400 на полигоне Капустин Яр в Астраханской области в октябре 2023 года. По его словам, они имеют более высокую дальность и большую точность, чем ракеты 5В55, которые оккупанты запускают из системы С-300.

"Россия уже давно использует ракеты класса "земля-воздух" С-300 и С-400 для поражения наземных целей в Украине, в частности в Харькове, а переход России к модификации учебной ракеты вместо использования существующих ракет в запасах свидетельствует о том, что Россия может иметь дефицит ракет С-300 и С-400, учитывая их частое и нетрадиционное использование в Украине", — считают аналитики ISW.

Напомним, 20 января Зеленский сообщил, что Россия по-новому начала атаковать Украину ракетами и дронами. Президент поручил военным срочно передать эту информацию партнерам.

Также глава государства рассказал, для атаки по Украине вчера оккупанты применили баллистические, крылатые ракеты и ударные дроны. Под ударом были жилые дома и критическая инфраструктура.