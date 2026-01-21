Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ використовує для атак навчальні ракети — в ISW розкрили деталі

РФ використовує для атак навчальні ракети — в ISW розкрили деталі

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 08:08
РМ-48У — РФ використовує для атак навчальні ракети
Ракета в небі. Ілюстративне фото: УНІАН

Російські війська почали використовувати для обстрілів України навчальні ракети РМ-48У, оснащуючи їх бойовими частинами. Це може свідчити про виснаження російських запасів ракет С-300 і С-400.

Про це йдеться в Інституті вивчення війни (ISW). 

Реклама
Читайте також:

Які ракети РФ почала застосовувати для обстрілів України

У звіті йдеться, що у ніч проти 20 січня росіяни використали під час обстрілів навчальні ракети класу "земля-повітря" РМ-48У. За даними аналітиків, це виведені з експлуатації ракети класу "земля-повітря" 5В55 та 48Н6 для систем протиповітряної оборони С-300/400, які російські війська модифікували для навчальних цілей.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що станом на 1 грудня 2025 року Росія накопичила на своїх складах понад 400 ракет РМ-48У.

"Стосовно атаки 20 січня, поки незрозуміло, чи використовувалися ці ракети у якості "приманки", чи вони  були оснащені бойовою частиною", — зазначили в ISW.

Водночас один із російських блогерів розповідав, що війська РФ провели випробування ракет класу "земля-земля" для пускової установки 51П6 системи С-400 на полігоні Капустін Яр в Астраханській області у жовтні 2023 року. За його словами, вони мають вищу дальність і більшу точність, ніж ракети 5В55, які окупанти запускають із системи С-300. 

"Росія вже давно використовує ракети класу "земля-повітря" С-300 та С-400 для ураження наземних цілей в Україні, зокрема у Харкові, а перехід Росії до модифікації навчальної ракети замість використання існуючих ракет у запасах свідчить про те, що Росія може мати дефіцит ракет С-300 та С-400, враховуючи їх часте та нетрадиційне використання в Україні", — вважають аналітики ISW. 

Нагадаємо, 20 січня Зеленський повідомив, що Росія по-новому почала атакувати Україну ракетами та дронами. Президент доручив військовим терміново передати цю інформацію партнерам.

Також глава держави розповів, для атаки по Україні вчора окупанти застосували балістичні, крилаті ракети та ударні дрони. Під ударом були житлові будинки та критична інфраструктура. 

зброя обстріли ракети війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації