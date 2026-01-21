РМ-48У — РФ використовує для атак навчальні ракети

Ракета в небі. Ілюстративне фото: УНІАН

Російські війська почали використовувати для обстрілів України навчальні ракети РМ-48У, оснащуючи їх бойовими частинами. Це може свідчити про виснаження російських запасів ракет С-300 і С-400.

Про це йдеться в Інституті вивчення війни (ISW).

Які ракети РФ почала застосовувати для обстрілів України

У звіті йдеться, що у ніч проти 20 січня росіяни використали під час обстрілів навчальні ракети класу "земля-повітря" РМ-48У. За даними аналітиків, це виведені з експлуатації ракети класу "земля-повітря" 5В55 та 48Н6 для систем протиповітряної оборони С-300/400, які російські війська модифікували для навчальних цілей.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що станом на 1 грудня 2025 року Росія накопичила на своїх складах понад 400 ракет РМ-48У.

"Стосовно атаки 20 січня, поки незрозуміло, чи використовувалися ці ракети у якості "приманки", чи вони були оснащені бойовою частиною", — зазначили в ISW.

Водночас один із російських блогерів розповідав, що війська РФ провели випробування ракет класу "земля-земля" для пускової установки 51П6 системи С-400 на полігоні Капустін Яр в Астраханській області у жовтні 2023 року. За його словами, вони мають вищу дальність і більшу точність, ніж ракети 5В55, які окупанти запускають із системи С-300.

"Росія вже давно використовує ракети класу "земля-повітря" С-300 та С-400 для ураження наземних цілей в Україні, зокрема у Харкові, а перехід Росії до модифікації навчальної ракети замість використання існуючих ракет у запасах свідчить про те, що Росія може мати дефіцит ракет С-300 та С-400, враховуючи їх часте та нетрадиційне використання в Україні", — вважають аналітики ISW.

Нагадаємо, 20 січня Зеленський повідомив, що Росія по-новому почала атакувати Україну ракетами та дронами. Президент доручив військовим терміново передати цю інформацію партнерам.

Також глава держави розповів, для атаки по Україні вчора окупанти застосували балістичні, крилаті ракети та ударні дрони. Під ударом були житлові будинки та критична інфраструктура.