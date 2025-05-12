Перемирие в Украине — РФ игнорирует предложение о прекращении огня

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: t.me/Ukraine_MFA

Россия игнорирует предложение о прекращении огня с 12 мая на 30 дней. По состоянию на сегодня оккупанты продолжают атаковать украинские позиции вдоль всей линии фронта.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига на онлайн-встрече в Лондоне со своими коллегами.

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Сибига рассказал, что сегодня принял участие в министерской встрече в Лондоне вместе с коллегами из Великобритании, Испании, Италии, Германии, Польши, Франции и ЕС. Во время разговора украинский министр рассказал актуальную информацию о реальной ситуации на передовой. Накануне встречи об этом отчитался Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Андрей Сибига на олайн-встрече с министрами. Фото:

t.me/Ukraine_MFA

Отмечается, что россияне игнорируют предложение полного и длительного прекращения огня с 12 мая. Они продолжают атаковать украинские позиции вдоль всей линии фронта

"Москва теряет еще одну возможность положить конец убийствам. Это еще раз демонстрирует, что единственная цель России — продолжать войну", — подчеркнул глава МИД.

В то же время он добавил, что Украина прилагает все усилия, чтобы прекратить войну и дать шанс дипломатии. Президент Владимир Зеленский даже выразил готовность к личной встрече с Путиным в четверг, но ответа до сих пор нет.

Кроме того, министры обсудили решительные шаги, включая санкции против банковского сектора, центробанка РФ, российской энергетики, которые могут быть осуществлены одновременно с новыми пакетами оборонной помощи Украине. Андрей Сибига отметил, что Путин должен понимать последствия отказа от мирных усилий и продолжения войны.

"Мы скоординировали наши следующие шаги, контакты и усилия на этой неделе и в дальнейшем. Я благодарен Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Польше и Европейскому Союзу за их непоколебимую поддержку и неустанные усилия для достижения справедливого мира", — отметил глава МИД.

Напомним, 10 мая в Киеве состоялась встреча представителей "коалиции желающих", где Владимир Зеленский призвал РФ к прекращению огня на 30 дней.

Зато Путин отказался от перемирия, а взамен предложил прямые переговоры с Украиной без всяких условий.