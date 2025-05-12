Перемир'я в Україні — РФ ігнорує пропозицію про припинення вогню

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: t.me/Ukraine_MFA

Росія ігнорує пропозицію припинення вогню з 12 травня на 30 днів. Станом на сьогодні окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на онлайн-зустрічі у Лондоні зі своїми колегами.

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Сибіга розповів, що сьогодні взяв участь у міністерській зустрічі у Лондоні разом із колегами з Великої Британії, Іспанії, Італії, Німеччини, Польщі, Франції та ЄС. Під час розмови український міністр розповів найактуальнішу інформацію про реальну ситуацію на передовій. Напередодні зустрічі про це відзвітував Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Андрій Сибіга на олайн-зустрічі з міністрами. Фото:

t.me/Ukraine_MFA

Зазначається, що росіяни ігнорують пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Вони продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту

"Москва втрачає ще одну можливість покласти край вбивствам. Це ще раз демонструє, що єдина мета Росії — продовжувати війну", — наголосив очільник МЗС.

Водночас він додав, що Україна докладає всіх зусиль, щоб припинити війну та дати шанс дипломатії. Президент Володимир Зеленський навіть висловив готовність до особистої зустрічі з Путіним у четвер, але відповіді досі немає.

Крім того, міністри обговорили рішучі кроки, включаючи санкції проти банківського сектору, центробанку РФ, російської енергетики, які можуть бути здійснені одночасно з новими пакетами оборонної допомоги Україні. Андрій Сибіга наголосив, що Путін повинен розуміти наслідки відмови від мирних зусиль та продовження війни.

"Ми скоординували наші наступні кроки, контакти та зусилля цього тижня та надалі. Я вдячний Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Польщі та Європейському Союзу за їхню непохитну підтримку та невпинні зусилля для досягнення справедливого миру", — зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, 10 травня у Києві відбулась зустріч представників "коаліції охочих", де Володимир Зеленський закликав РФ до припинення вогню на 30 днів.

Натомість Путін відмовився від перемир'я, а натомість запропонував прямі переговори з Україною без жодних умов.