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Главная Армия РФ атаковала полицейских на Днепропетровщине — есть раненые

РФ атаковала полицейских на Днепропетровщине — есть раненые

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 22:32
В Никопольском районе FPV-дрон атаковал полицейских — есть раненые
Поврежденная полицейская машина. Иллюстративное фото: Иван Выговский / Facebook
Ключові моменти Последствия атаки

В субботу, 21 июня, российская армия атаковала Никопольский район Днепропетровской области. Среди пострадавших — правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины (НПУ).

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Последствия атаки

В НПУ отметили, что утром россияне направили FPV-дрон на одно из сел Червоногригорьевской громады — в результате взрыва пострадали шестеро правоохранителей, которые несли службу на автодороге вблизи места попадания.

Обстріл Дніпропетровської області
Полицейский на месте обстрела. Фото: Нацполиция

Кроме того, оккупанты из артиллерии после обеда обстреляли город Никополь. Осколочные ранения получил 63-летний мужчина.

"Следователи зафиксировали повреждения инфраструктуры, частных домов, хозяйственных построек, гаража, солнечных панелей, автомобиля и автозаправочной станции, которая была охвачена огнем", — говорится в сообщении.

Обстріл Дніпропетровської області
Пожар на АЗС, фото: Нацполиция

В Нацполиции добавили, что по данным фактам открыты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Обстріл Дніпропетровської області
Разрушенный дом. Фото: Нацполиция

Ранее мы писали, что в результате атаки РФ на Харьковщину 21 июня погиб мужчина.

Также мы сообщали, что в ночь на 21 июня российские оккупанты атаковали Полтавскую область.

полиция Днепропетровская область обстрелы дроны война в Украине Нацполиция
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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