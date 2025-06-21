В Никопольском районе FPV-дрон атаковал полицейских — есть раненые

РФ атаковала полицейских на Днепропетровщине — есть раненые
В субботу, 21 июня, российская армия атаковала Никопольский район Днепропетровской области. Среди пострадавших — правоохранители.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины (НПУ).
Последствия атаки
В НПУ отметили, что утром россияне направили FPV-дрон на одно из сел Червоногригорьевской громады — в результате взрыва пострадали шестеро правоохранителей, которые несли службу на автодороге вблизи места попадания.
Кроме того, оккупанты из артиллерии после обеда обстреляли город Никополь. Осколочные ранения получил 63-летний мужчина.
"Следователи зафиксировали повреждения инфраструктуры, частных домов, хозяйственных построек, гаража, солнечных панелей, автомобиля и автозаправочной станции, которая была охвачена огнем", — говорится в сообщении.
В Нацполиции добавили, что по данным фактам открыты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
Ранее мы писали, что в результате атаки РФ на Харьковщину 21 июня погиб мужчина.
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