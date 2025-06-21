У Нікопольському районі FPV-дрон атакував поліцейських — є поранені

РФ дроном атакувала поліцейських на Дніпропетровщині — є поранені
У суботу, 21 червня, російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області. Серед постраждалих — правоохоронці.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України (НПУ).
Наслідки атаки
У НПУ зазначили, що вранці росіяни спрямували FPV-дрон на одне із сіл Червоногригорівської громади — внаслідок вибуху постраждало шестеро правоохоронців, які несли службу на автошляху поблизу місця влучання.
Крім того, окупанти з артилерії по обіді обстріляли місто Нікополь. Осколкові поранення отримав 63-річний чоловік.
"Слідчі зафіксували пошкодження інфраструктури, приватних осель, господарських споруд, гаражу, сонячних панелей, автомобіля та автозаправної станції, яка була охоплена вогнем", — йдеться у повідомленні.
В Нацполіції додали, що за даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
Раніше ми писали, що внаслідок атаки РФ на Харківщину 21 червня загинув чоловік.
Також ми повідомляли, що у ніч проти 21 червня російські окупанти атакували Полтавську область.
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