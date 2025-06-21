У Нікопольському районі FPV-дрон атакував поліцейських — є поранені

Пошкоджена поліцейська автівка. Ілюстративне фото: Іван Вигівський / Facebook

У суботу, 21 червня, російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області. Серед постраждалих — правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України (НПУ).

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Наслідки атаки

У НПУ зазначили, що вранці росіяни спрямували FPV-дрон на одне із сіл Червоногригорівської громади — внаслідок вибуху постраждало шестеро правоохоронців, які несли службу на автошляху поблизу місця влучання.

Поліцейський на місці обстрілу. Фото: Нацполіція

Крім того, окупанти з артилерії по обіді обстріляли місто Нікополь. Осколкові поранення отримав 63-річний чоловік.

"Слідчі зафіксували пошкодження інфраструктури, приватних осель, господарських споруд, гаражу, сонячних панелей, автомобіля та автозаправної станції, яка була охоплена вогнем", — йдеться у повідомленні.

Пожежа на АЗС. Фото: Нацполіція

В Нацполіції додали, що за даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Зруйнований будинок. Фото: Нацполіція

Раніше ми писали, що внаслідок атаки РФ на Харківщину 21 червня загинув чоловік.

Також ми повідомляли, що у ніч проти 21 червня російські окупанти атакували Полтавську область.