В ночь на 13 июня силы ПВО уничтожили 43 вражеских дрона Shahed

РФ била дронами ночью по трем областям Украины — сколько сбили
Россия в ночь на 13 июня нанесла очередную воздушную атаку по территории Украины. По информации Воздушных сил ВСУ, противник применил 55 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаций, а также четыре баллистические ракеты типа Искандер-М/KN-23, запущенные с территории Воронежской и Ростовской областей.
Об этом сообщила пресс-служба Командования ВС ВСУ.
Куда направила атаки Россия
Основными направлениями воздушного удара стали Харьковская, Донецкая и Днепропетровская области. Атаку отражали подразделения авиации, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем.
По состоянию на утро, по официальным данным, было обезврежено 43 вражеских БпЛА: 28 из них уничтожены огневыми средствами, еще 15 — подавлены или потеряны в результате действия РЭБ. Противник понес потери на севере, востоке и юге Украины.
Несмотря на работу ПВО, зафиксировано попадание в девяти локациях, последствия атаки пока уточняются.
Напомним, вчера, 12 июня, Россия применила против Украины 63 БпЛА.
Также в Минобороны объявили о добровольном наборе в силы ПВО — украинцы смогут присоединиться к сбиванию беспилотников.
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