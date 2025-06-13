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Главная Армия РФ била дронами ночью по трем областям Украины — сколько сбили

РФ била дронами ночью по трем областям Украины — сколько сбили

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 09:42
В ночь на 13 июня силы ПВО уничтожили 43 вражеских дрона Shahed
Военнослужащие ПС ВСУ. Фото: Командование ПС ВСУ
Ключові моменти Куда направила атаки Россия

Россия в ночь на 13 июня нанесла очередную воздушную атаку по территории Украины. По информации Воздушных сил ВСУ, противник применил 55 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаций, а также четыре баллистические ракеты типа Искандер-М/KN-23, запущенные с территории Воронежской и Ростовской областей.

Об этом сообщила пресс-служба Командования ВС ВСУ.

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Основными направлениями воздушного удара стали Харьковская, Донецкая и Днепропетровская области. Атаку отражали подразделения авиации, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем.

По состоянию на утро, по официальным данным, было обезврежено 43 вражеских БпЛА: 28 из них уничтожены огневыми средствами, еще 15 — подавлены или потеряны в результате действия РЭБ. Противник понес потери на севере, востоке и юге Украины.

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Статистика сбитых дронов. Фото: ПС ВСУ

Несмотря на работу ПВО, зафиксировано попадание в девяти локациях, последствия атаки пока уточняются.

Напомним, вчера, 12 июня, Россия применила против Украины 63 БпЛА.

Также в Минобороны объявили о добровольном наборе в силы ПВО — украинцы смогут присоединиться к сбиванию беспилотников.

беспилотники ПВО дроны війна Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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