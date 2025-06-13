У ніч проти 13 червня сили ППО знищили 43 ворожі дрони Shahed

Військовослужбовці ПС ЗСУ. Фото: Командування ПС ЗСУ

Росія в ніч проти 13 червня завдала чергової повітряної атаки по території України. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, противник застосував 55 ударних безпілотників типу Shahed і дронів-імітацій, а також чотири балістичні ракети типу Іскандер-М/KN-23, запущені з території Воронезької та Ростовської областей.

Про це повідомила пресслужба Командування ПС ЗСУ.

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Основними напрямками повітряного удару стали Харківська, Донецька та Дніпропетровська області. Атаку відбивали підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також Сили радіоелектронної боротьби (РЕБ) і безпілотних систем.

Станом на ранок, за офіційними даними, було знешкоджено 43 ворожі БпЛА: 28 із них знищено вогневими засобами, ще 15 — подавлені чи втрачені внаслідок дії РЕБ. Противник зазнав втрат на півночі, сході та півдні України.

Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Попри роботу ППО, зафіксовано влучання в дев’яти локаціях, наслідки атаки наразі уточнюються.

Нагадаємо, вчора, 12 червня, Росія застосувала проти України 63 БпЛА.

Також в Міноборони оголосили про добровільний набір до сил ППО — українці зможуть долучитися до збиття безпілотників.