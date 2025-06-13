У ніч проти 13 червня сили ППО знищили 43 ворожі дрони Shahed

РФ била дронами вночі по трьох областях України — скільки збили
Росія в ніч проти 13 червня завдала чергової повітряної атаки по території України. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, противник застосував 55 ударних безпілотників типу Shahed і дронів-імітацій, а також чотири балістичні ракети типу Іскандер-М/KN-23, запущені з території Воронезької та Ростовської областей.
Про це повідомила пресслужба Командування ПС ЗСУ.
Куди спрямувала атаки Росія
Основними напрямками повітряного удару стали Харківська, Донецька та Дніпропетровська області. Атаку відбивали підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також Сили радіоелектронної боротьби (РЕБ) і безпілотних систем.
Станом на ранок, за офіційними даними, було знешкоджено 43 ворожі БпЛА: 28 із них знищено вогневими засобами, ще 15 — подавлені чи втрачені внаслідок дії РЕБ. Противник зазнав втрат на півночі, сході та півдні України.
Попри роботу ППО, зафіксовано влучання в дев’яти локаціях, наслідки атаки наразі уточнюються.
Нагадаємо, вчора, 12 червня, Росія застосувала проти України 63 БпЛА.
Також в Міноборони оголосили про добровільний набір до сил ППО — українці зможуть долучитися до збиття безпілотників.
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