Главная Армия РФ атаковала Запорожскую область — известно о погибших и раненых

РФ атаковала Запорожскую область — известно о погибших и раненых

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 09:52
Обстрелы Запорожья 7 сентября — в ОВА сообщили о погибших и пострадавших — фото
Последствия удара РФ по Запорожью. Фото: ГСЧС

Российские войска за прошедшие сутки нанесли 522 удара по 17 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов погиб один человек и еще 17 получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram в воскресенье, 7 сентября.

Реклама
Читайте также:

Последствия ударов РФ по Запорожской области

Под вражескими атаками оказались Успеновка, Малиновка и Красное, куда армия РФ нанесла авиаудары. Также россияне применили 338 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV, которые атаковали Запорожье, Приморское, Орехов, Гуляйполе, Новониколаевку, Плавни и другие населенные пункты.

Обстріли Запорізької області 7 вересня
Разрушенный дом в Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кроме того, два обстрела из реактивных систем залпового огня зафиксированы по Новоандреевке и Белогорью, еще 175 артиллерийских ударов нанесено по территориям Червоноднепровки, Плавней, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

В результате вражеских атак погиб один человек, еще 17 получили ранения.

Обстріл Запоріжжя - фото
Ликвидация пожара в Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Поступило 25 сообщений о повреждении предприятий, частных домов, квартир, хозяйственных построек и автомобилей. На местах попаданий работают аварийные службы, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

"16 многоквартирных домов и 12 домов частного сектора, детский сад, а также здания предприятий, повреждены в результате вражеской атаки на Запорожье. Коммунальщики с ночи начали работы по ликвидации последствий — уже закрыты окна листами ОЅВ в семи многоквартирных жилых домах и одном доме частного сектора", — также сообщил Федоров.

Обстріл Запоріжжя 6-7 вересня - фото
Здание разрушенного предприятия в Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Напомним, в ночь на 7 сентября армия РФ нанесла массированный удар по Украине. Враг попал ракетами и БпЛА по Кривому Рогу — пострадала гражданская и транспортная инфраструктура.

А также оккупанты атаковали Киев — в результате обстрела столицы погибли два человека, еще 18 получили ранения.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
