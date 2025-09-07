Обстрел Кривого Рога 7 сентября — Александр Вилкул сообщил о последствиях

РФ нанесла массированный удар по Кривому Рогу — есть пострадавшие
В ночь на 7 сентября российские оккупанты нанесли атаки дронами и крылатыми ракетами по Кривому Рогу. В результате ударов зафиксировано попадание в нескольких локациях.
Об этом сообщает председатель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.
Обстрел Кривого Рога
Около 3:50 в городе прозвучала серия мощных взрывов. Сначала российские оккупанты атаковали город беспилотниками.
Попадание БпЛа произошло в трех локациях - пострадали объекты транспортной и гражданской инфраструктуры, а также частный сектор.
Уже около 5:59 враг снова атаковал Кривой Рог крылатыми ракетами. Под ударом оказались те же районы города, в результате атаки пострадали три человека.
"Продолжается аварийно-спасательная операция. Большой пожар. Трое пострадавших. Предварительно средние. Трамвайное и троллейбусное движение на всех участках соответственно. Штаб помощи людям разворачиваем перед ПТУ на кольце, местные поймут. Строительные материалы будут через полчаса. Заявления на помощь от города, коммунальные бригады", — сообщил Вилкул.
Также стало известно, что ночью российская армия нанесла массированный удар по Киеву. В столице известно о двух погибших, среди которых ребенок.
А также накануне оккупанты атаковали Сумскую область — есть погибшие, а среди пострадавших ребенок.
