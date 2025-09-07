Відео
Україна
Головна Армія РФ завдала масованої атаки по Кривому Рогу — є постраждалі

РФ завдала масованої атаки по Кривому Рогу — є постраждалі

Дата публікації: 7 вересня 2025 07:37
Обстріл Кривого Рогу 7 вересня — Олександр Вілкул повідомив про наслідки
Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: facebook.com/MNSDNE

У ніч проти7 вересня російські окупанти завдали атаки дронами та крилатими ракетами по Кривогу Рогу. Внаслідок ударів зафіксовано влучання у декількох локаціях.

Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

Обстріл Кривого Рогу

Близько 03:50 у місті пролунала серія потужних вибухів. Спершу російську окупанти атакували місто безпілотниками.

Влучання БпЛа відбулося у трьох локаціях — постраждали об'єкти транспортної та цивільної інфраструктури, а також приватний сектор.

Вже близько 05:59 ворог знову атакував Кривий Ріг крилатими ракетами. Під ударом опинилися ті самі райони міста.Внаслідок атаки постраждали троє людей.

"Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа. Троє постраждалих. Попередньо середні. Трамвайний та тролейбусний рух на всіх ділянках відповідно. Штаб допомоги людям розгортаємо перед ПТУ на кільці, місцеві зрозуміють. Будівельні матеріали будуть за пів години. Заяви на допомогу від міста, комунальні бригади", — повідомив Вілкул.

Обстріл Кривого Рогу - що відомо
Повідомлення Олександра Вілкула. Фото: скриншот з Telegram

Також стало відомо, що вночі російська армія завдала масованого удару по Києву. У столиці відомо про двох загиблих, серед яких дитина.

А також напередодні окупанти атакували Сумщину — є загиблі, а серед постражадлих дитина.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
