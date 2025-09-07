Обстріли Запоріжжя 7 вересня — в ОВА повідомили про загиблих і постраждалих — фото

Наслідки удару РФ по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Російські війська протягом минулої доби завдали 522 удари по 17 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинула одна людина та ще 17 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у неділю, 7 вересня.

Реклама

Читайте також:

Наслідки ударів РФ по Запорізькій області

Під ворожими атаками опинилися Успенівка, Малинівка та Червоне, куди армія РФ завдала авіаударів. Також росіяни застосували 338 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV, які атакували Запоріжжя, Приморське, Оріхів, Гуляйполе, Новомиколаївку, Плавні та інші населені пункти.

Зруйнований будинок у Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Крім того, два обстріли з реактивних систем залпового вогню зафіксовані по Новоандріївці та Білогір'ю, ще 175 артилерійських ударів завдано по територіях Червонодніпровки, Плавнів, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Унаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще 17 отримали поранення.

Ліквідація пожежі у Запоріжжі. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Надійшло 25 повідомлень про пошкодження підприємств, приватних будинків, квартир, господарчих споруд та автомобілів. На місцях влучань працюють аварійні служби, постраждалим надають необхідну допомогу.

"16 багатоквартирних будинків та 12 будинків приватного сектору, дитячий садок, а також будівлі підприємств, пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Комунальники з ночі розпочали роботи з ліквідації наслідків — уже закриті вікна листами ОSB в семи багатоквартирних житлових будинках та одному будинку приватного сектору", — також повідомив Федоров.

Будівля зруйнованого підприємства у Запоріжжі. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Нагадаємо, в ніч проти 7 вересня армія РФ завдала масованого удару по Україні. Ворог поцілив ракетами і БпЛА по Кривому Рогу — постраждала цивільна та транспортна інфраструктура.

А також окупанти атакували Київ — внаслідок обстрілу столиці загинуло двоє людей, ще 18 отримали поранення.