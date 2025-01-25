Атака России на Украину 24 января — сколько сбили средства ПВО

РФ атаковала ночью Украину дронами и ракетами — как работала ПВО
В ночь с 24 на 25 января 2025 года противник совершил масштабную атаку на территорию Украины с помощью управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 61 ударного беспилотника типа "Shahed" и дронов-имитаторов. Атака происходила из воздушного пространства над акваторией Черного моря и территории России с направлений Орел, Курск, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.
Российская атака беспилотниками 24 января
Украинские Воздушные Силы вместе с подразделениями Сил обороны успешно отразили нападение с помощью зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Удалось уничтожить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, сбить 46 ударных БпЛА типа Shahed и других дронов. Также 15 беспилотников были локально потеряны, однако не нанесли никаких негативных последствий.
Последствия российской дроновой атаки 24 января
Атаки были направлены на 11 областей Украины, среди которых Киевская, Одесская, Харьковская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Хмельницкая и Кировоградская.
Несмотря на эффективную работу ПВО, в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях есть зафиксированные разрушения. Вражеские БпЛА нанесли ущерб зданиям предприятий, учреждениям, многоквартирным и частным домам, а также автотранспорту. Сейчас специальные службы работают над ликвидацией последствий, пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Напомним, на Киевщине дрон влетел в девятиэтажный дом. А в Черкасской области тысячи потребителей остались без электроснабжения из-за атаки дрона. Также командир отдельной службы БпЛА объяснил, как регулярные российские атаки дронами гражданских объектов влияют на фронт.
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