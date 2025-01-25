Атака России на Украину 24 января — сколько сбили средства ПВО

Сбивание воздушных целей. Фото: Reuters

В ночь с 24 на 25 января 2025 года противник совершил масштабную атаку на территорию Украины с помощью управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 61 ударного беспилотника типа "Shahed" и дронов-имитаторов. Атака происходила из воздушного пространства над акваторией Черного моря и территории России с направлений Орел, Курск, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.

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Украинские Воздушные Силы вместе с подразделениями Сил обороны успешно отразили нападение с помощью зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Удалось уничтожить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, сбить 46 ударных БпЛА типа Shahed и других дронов. Также 15 беспилотников были локально потеряны, однако не нанесли никаких негативных последствий.

Статистика работы ПС ВСУ. Фото: ПС ВСУ

Последствия российской дроновой атаки 24 января

Атаки были направлены на 11 областей Украины, среди которых Киевская, Одесская, Харьковская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Хмельницкая и Кировоградская.

Несмотря на эффективную работу ПВО, в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях есть зафиксированные разрушения. Вражеские БпЛА нанесли ущерб зданиям предприятий, учреждениям, многоквартирным и частным домам, а также автотранспорту. Сейчас специальные службы работают над ликвидацией последствий, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Напомним, на Киевщине дрон влетел в девятиэтажный дом. А в Черкасской области тысячи потребителей остались без электроснабжения из-за атаки дрона. Также командир отдельной службы БпЛА объяснил, как регулярные российские атаки дронами гражданских объектов влияют на фронт.