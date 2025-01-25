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На Черкащині через атаку дронів знеструмлено частину споживачів

25 січня 2025 08:44
Євгенія Брюховецька - редактор
На Черкащині дрон атакував критичну інфраструктуру, є знеструмлення
Наслідки атаки на енергетику. Ілюстративне фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти суботи, 25 січня, атакували дронами Черкаську область. Внаслідок цього в регіоні знеструмлено частину споживачів.

Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець у Telegram.

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"Цієї ночі ворог атакував Черкащину ударними дронами. Під прицілом була критична інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

Табурець зауважив, що наслідки обстрілу уточнюються. Наразі в регіоні знеструмлено частину споживачів, зокрема, в Черкасах. На місці працюють всі необхідні служби. 

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Скриншот допису Табурця

Нагадаємо, вночі ворог вдарив безпілотником по будинку в Київській області. Там обвалилися балкони з четвертого по восьмий поверх, а також перекриття сходової клітини. 

А вчора внаслідок атаки було пошкоджено багатоквартирний будинок у Фастівському районі та зруйноване приватне житло у Броварах. Відомо про загиблих та поранених.

безпілотники обстріли Черкаська область війна в Україні світло атака

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