В Черкасской области дрон атаковал критическую инфраструктуру, есть обесточивание

На Черкащине из-за атаки дронов обесточена часть потребителей
Российские войска в ночь на субботу, 25 января, атаковали дронами Черкасскую область. Из-за этого в регионе обесточена часть потребителей.
Об этом сообщил глава ОГА Игорь Табурец в Telegram.
Атака на Черщину 25 января
"Этой ночью враг атаковал Черкасскую область ударными дронами", — говорится в сообщении.
Табурец отметил, что последствия обстрела уточняются. Сейчас в регионе обесточена часть потребителей, в частности, в Черкассах. На месте работают все необходимые службы.
Напомним, ночью враг ударил беспилотником по дому в Киевской области. Там обвалились балконы с четвертого по восьмой этаж, а также перекрытие лестничной клетки.
А вчера в результате атаки был поврежден многоквартирный дом в Фастовском районе и разрушено частное жилье в Броварах. Известно о погибших и раненых.
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