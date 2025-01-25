В Черкасской области дрон атаковал критическую инфраструктуру, есть обесточивание

Последствия атаки на энергетику. Иллюстративное фото: Reuters

Российские войска в ночь на субботу, 25 января, атаковали дронами Черкасскую область. Из-за этого в регионе обесточена часть потребителей.

Об этом сообщил глава ОГА Игорь Табурец в Telegram.

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"Этой ночью враг атаковал Черкасскую область ударными дронами", — говорится в сообщении.

Табурец отметил, что последствия обстрела уточняются. Сейчас в регионе обесточена часть потребителей, в частности, в Черкассах. На месте работают все необходимые службы.

Скриншот поста Табурца

Напомним, ночью враг ударил беспилотником по дому в Киевской области. Там обвалились балконы с четвертого по восьмой этаж, а также перекрытие лестничной клетки.

А вчера в результате атаки был поврежден многоквартирный дом в Фастовском районе и разрушено частное жилье в Броварах. Известно о погибших и раненых.