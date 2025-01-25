Атака Росії на Україну 24 січня — скільки збили засоби ППО

Збиття повітряних цілей. Фото: Reuters

У ніч із 24 на 25 січня 2025 року противник здійснив масштабну атаку на територію України за допомогою керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 61 ударного безпілотника типу "Shahed" і дронів-імітаторів. Атака відбувалася з повітряного простору над акваторією Чорного моря та території Росії з напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово і Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

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Українські Повітряні Сили разом із підрозділами Сил оборони успішно відбили напад за допомогою зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Вдалося знищити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, збити 46 ударних БпЛА типу Shahed та інших дронів. Також 15 безпілотників були локаційно втрачені, однак не завдали жодних негативних наслідків.

Статистика роботи ПС ЗСУ. Фото: ПС ЗСУ

Наслідки російської дронової атаки 24 січня

Атаки було спрямовано на 11 областей України, серед яких Київська, Одеська, Харківська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Хмельницька та Кіровоградська.

Попри ефективну роботу ППО, на Київщині, Черкащині та Хмельниччині є зафіксовані руйнування. Ворожі БпЛА завдали шкоди будівлям підприємств, установам, багатоквартирним і приватним будинкам, а також автотранспорту. Наразі спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків, постраждалим надається необхідна допомога.

Нагадаємо, на Київщині дрон влетів у дев'ятиповерховий будинок. А у Черкаській області тисячі споживачів залишились без електропостачання через атаку дрона. Також командир окремої служби БпЛА пояснив, як регулярні російські атаки дронами цивільних об'єктів впливають на фронт.