Атака РФ на Украину 13 сентября — сколько целей сбила ПВО

Работа мобильной группы ПВО. Фото: МВД Украины

В ночь на 13 сентября российские войска в очередной раз атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в субботу, 13 сентября.

Реклама

Читайте также:

Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Атака РФ на Украину — результаты работы ПВО

В ночь на 13 сентября (с 20:00 12 сентября) российские оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, и 164-мя ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ. Около 90 из них — "Шахеды".

Этой ночью воздушное нападение врага отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 137 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

К сожалению, не обошлось без последствий. По данным ВС, зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Напомним, что в ночь на 13 сентября в Сумах прогремел мощный взрыв — в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее мы информировали, что утром 12 сентября российские оккупанты нанесли удар по Сумам — поврежден транспорт и нежилые дома.