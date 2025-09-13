Відео
РФ атакувала Україну ракетами та БпЛА — скільки цілей збила ППО

РФ атакувала Україну ракетами та БпЛА — скільки цілей збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 10:17
Атака РФ на Україну 13 вересня — скільки цілей збила ППО
Робота мобільної групи ППО. Фото: МВС України

У ніч проти 13 вересня російські війська вкотре атакували Україну безпілотниками та ракетами. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у суботу, 13 вересня.

Читайте також:
Атака РФ 13 вересня
Звіт про результати роботи ППО. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Атака РФ на Україну — результати роботи ППО

У ніч на 13 вересня (із 20:00 12 вересня) російські окупанти атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та 164 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ. Близько 90 із них — "Шахеди".

Цієї ночі повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 

На жаль, не минулося без наслідків. За даними ПС, зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Нагадаємо, що в ніч проти 13 вересня в Сумах пролунав потужний вибух — в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Раніше ми інформували, що вранці 12 вересня російські окупанти завдали удару по Сумах — пошкоджено транспорт та нежитлові будинки.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
