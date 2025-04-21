Ночью россияне атаковали Украину ракетами и дронами — сколько целей удалось сбить ПВО

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Новинарня

В ночь на 21 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами и дронами. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в понедельник, 21 апреля.

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Атака РФ на Украину 21 апреля

В ночь на 21 апреля 2025 года (с 2:00 21 апреля) российские оккупанты нанесли удар по Херсонщине противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" из Крыма. Кроме того, враг нанес удар по Николаевской области — двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Также этой ночью войска РФ атаковали Украину 96 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов). Этой ночью россияне запускали беспилотники по территории Украины с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — Крым.

К отражению воздушной атаки врага были привлечены: авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По информации ВС ВСУ, по состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 42 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

Кроме того, 47 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Однако не обошлось и без последствий. Поэтому из-за атаки РФ пострадали Харьковская, Днепропетровская и Черкасская области.

Скриншот сообщения ВС/Facebook

Напомним, что на рассвете 21 апреля войска РФ дронами атаковали Черкасскую область, в результате чего есть разрушения.

По информации президента Зеленского, во время объявленного Путиным "Пасхального перемирия" россияне почти три тысячи раз нарушили режим тишины.