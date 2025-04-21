Уночі росіяни атакували Україну ракетами та дронами — скільки цілей вдалося збити ППО

Робота мобільної групи ППО. Фото: Новинарня

У ніч проти 21 квітня російські загарбники атакували Україну ракетами та дронами. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у понеділок, 21 квітня.

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Атака РФ на Україну 21 квітня

У ніч на 21 квітня 2025 року (2:00 21 квітня) російські окупанти завдали удару по Херсонщині протикорабельною крилатою ракетою "Онікс" із Криму. Крім того, ворог завдав удару по Миколаївщині — двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Також цієї ночі війська РФ атакували Україну 96 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів). Цієї ночі росіяни запускали безпілотники по території України з напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — Крим.

До відбиття повітряної атаки ворога було залучено: авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За інформацією ПС ЗСУ, станом на 9:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Крім того, 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Однак не минулося й без наслідків. Відтак через атаку РФ постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Черкащина.

Скриншот повідомлення ПС/Facebook

Нагадаємо, що на світанку 21 квітня війська РФ дронами атакували Черкаську область, внаслідок чого є руйнування.

За інформацією президента Зеленського, під час оголошеного Путіним "Великоднього перемир'я" росіяни майже три тисячі разів порушили режим тиші.