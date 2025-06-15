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Главная Армия РФ атаковала Украину четырьмя типами ракет и БпЛА — что сбила ПВО

РФ атаковала Украину четырьмя типами ракет и БпЛА — что сбила ПВО

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Дата публикации 15 июня 2025 13:17
Обстрел Украины 15 июня - чем атаковала РФ и что сбили силы ПВО
Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Гвара Медиа
Ключові моменти Чем атаковали Что удалось сбить: Последствия удара

В ночь на воскресенье, 15 июня, Россия осуществила очередную воздушную атаку по Украине, использовав 194 средства воздушного нападения. Основным направлением удара стала Полтавская область, в частности, город Кременчуг.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Чем атаковали

  • 183 ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитации с территории РФ (Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск);
  • 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Астраханской области);
  • 1 баллистическая ракета "Искандер-М/KN-23" (из Курской области);
  • 4 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Ростовской области);
  • 4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря).

Оборону от воздушного удара обеспечивали истребители, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Что удалось сбить:

По предварительным данным, силами ПВО уничтожено 167 воздушных целей, в том числе:

  • 111 дронов типа Shahed — уничтожено огневыми средствами;
  • 48 беспилотников — подавлены или потеряны локально благодаря РЭБ;
  • 2 ракеты "Кинжал";
  • 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
  • 3 ракеты "Калибр".

Последствия удара

Подтверждено попадание вражеских средств в Кременчуге, а также зафиксировано падение обломков сбитых целей по меньшей мере в шести локациях.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской обл., падение сбитых (обломки) в шести локациях", — говорится в сообщении.

 

робота ппо
Количество сбитых целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

Ранее мы писали, что в ночь на 15 июня российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Полтавскую область. В результате вражеского обстрела повреждены объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.

Напомним, в течение суток российские войска в очередной раз атаковали Харьковскую область, повредив и разрушив объекты гражданской инфраструктуры.

обстрелы ПВО дроны война в Украине беспилотник ракетный удар
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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