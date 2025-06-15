Обстрел Украины 15 июня - чем атаковала РФ и что сбили силы ПВО

РФ атаковала Украину четырьмя типами ракет и БпЛА — что сбила ПВО
В ночь на воскресенье, 15 июня, Россия осуществила очередную воздушную атаку по Украине, использовав 194 средства воздушного нападения. Основным направлением удара стала Полтавская область, в частности, город Кременчуг.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Чем атаковали
- 183 ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитации с территории РФ (Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск);
- 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Астраханской области);
- 1 баллистическая ракета "Искандер-М/KN-23" (из Курской области);
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Ростовской области);
- 4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря).
Оборону от воздушного удара обеспечивали истребители, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Что удалось сбить:
По предварительным данным, силами ПВО уничтожено 167 воздушных целей, в том числе:
- 111 дронов типа Shahed — уничтожено огневыми средствами;
- 48 беспилотников — подавлены или потеряны локально благодаря РЭБ;
- 2 ракеты "Кинжал";
- 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 3 ракеты "Калибр".
Последствия удара
Подтверждено попадание вражеских средств в Кременчуге, а также зафиксировано падение обломков сбитых целей по меньшей мере в шести локациях.
"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской обл., падение сбитых (обломки) в шести локациях", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в ночь на 15 июня российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Полтавскую область. В результате вражеского обстрела повреждены объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.
Напомним, в течение суток российские войска в очередной раз атаковали Харьковскую область, повредив и разрушив объекты гражданской инфраструктуры.
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