Обстріл України 15 червня — чим атакувала РФ і що збили сили ППО

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Ґвара Медіа

У ніч проти неділі, 15 червня, Росія здійснила чергову повітряну атаку по Україні, використавши 194 засоби повітряного нападу. Основним напрямком удару стала Полтавська область, зокрема місто Кременчук.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Чим атакували

183 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітації з території РФ (Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ);

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (з повітряного простору Астраханської області);

1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 (з Курської області);

4 крилаті ракети Іскандер-К (з Ростовської області);

4 крилаті ракети Калібр (з акваторії Чорного моря).

Оборону від повітряного удару забезпечували винищувачі, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Що вдалося збити:

За попередніми даними, силами ППО знищено 167 повітряних цілей, зокрема:

111 дронів типу Shahed — знищено вогневими засобами;

48 безпілотників — приглушено або втрачено локаційно завдяки РЕБ;

2 ракети "Кинджал";

3 крилаті ракети "Іскандер-К";

3 ракети "Калібр".

Наслідки удару

Підтверджено влучання ворожих засобів у Кременчуці, а також зафіксовано падіння уламків збитих цілей у щонайменше шести локаціях.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської обл., падіння збитих (уламки) у 6 локаціях", — йдеться у повідомленні.

Кількість збитих цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Раніше ми писали, що в ніч проти 15 червня російські окупанти ракетами та дронами атакували Полтавську область. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

Нагадаємо, протягом доби російські війська вкотре атакували Харківську область, пошкодивши та зруйнувавши обʼєкти цивільної інфраструктури.