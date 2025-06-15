Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ атакувала Україну чотирма типами ракет і БпЛА — що збила ППО

РФ атакувала Україну чотирма типами ракет і БпЛА — що збила ППО

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 13:17
Обстріл України 15 червня — чим атакувала РФ і що збили сили ППО
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Ґвара Медіа
Ключові моменти Чим атакували Що вдалося збити: Наслідки удару

У ніч проти неділі, 15 червня, Росія здійснила чергову повітряну атаку по Україні, використавши 194 засоби повітряного нападу. Основним напрямком удару стала Полтавська область, зокрема місто Кременчук.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

 Чим атакували 

  • 183 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітації з території РФ (Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ);
  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (з повітряного простору Астраханської області);
  • 1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 (з Курської області);
  • 4 крилаті ракети Іскандер-К (з Ростовської області);
  • 4 крилаті ракети Калібр (з акваторії Чорного моря).

Оборону від повітряного удару забезпечували винищувачі, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Що вдалося збити:

За попередніми даними, силами ППО знищено 167 повітряних цілей, зокрема:

  • 111 дронів типу Shahed — знищено вогневими засобами;
  • 48 безпілотників — приглушено або втрачено локаційно завдяки РЕБ;
  • 2 ракети "Кинджал";
  • 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
  • 3 ракети "Калібр".

Наслідки удару

Підтверджено влучання ворожих засобів у Кременчуці, а також зафіксовано падіння уламків збитих цілей у щонайменше шести локаціях.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської обл., падіння збитих (уламки) у 6 локаціях", — йдеться у повідомленні.

робота ппо
Кількість збитих цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Раніше ми писали, що в ніч проти 15 червня російські окупанти ракетами та дронами атакували Полтавську область. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

Нагадаємо, протягом доби російські війська вкотре атакували Харківську область, пошкодивши та зруйнувавши обʼєкти цивільної інфраструктури.

обстріли ППО дрони війна в Україні безпілотник ракетний удар
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації