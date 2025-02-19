Обстрел Украины 19 февраля — сколько целей сбили силы ПВО

Силы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 19 февраля атаковали Украину 167 беспилотниками. В результате обстрела пострадали Одесская, Киевская, Сумская, Черкасская и Запорожская области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Противник запускал ударные дроны и беспилотники-имитаторы с разных направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

Кроме того, оккупанты нанесли удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 по Сумской области из Воронежской области.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 106-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях", — говорится в сообщении.

Также 56 российских беспилотников-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 19 февраля российские оккупанты атаковали Слободской район Харькова. Во время обстрела пострадало гражданское производственное предприятие.

Также оккупанты осуществили массированную атаку на Одессу и ее район, попав в детскую поликлинику.