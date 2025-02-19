Обстріл України 19 лютого — скільки цілей збили сили ППО

РФ атакувала Україну 167 дронами — скільки збили сили ППО
Російські окупанти у ніч проти 19 лютого атакували Україну 167 безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Нічна атака окупантів
Противник запускав ударні дрони та безпілотники-імітатори з різних напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.
Крім того, окупанти завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Сумщині із Воронезької області.
"Станом на 09:00 підтверджено збиття 106-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях", — йдеться у повідомленні.
Також 56 російських безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Нагадаємо, у ніч проти 19 лютого російські окупанти атакували Слобідський район Харкова. Під час обстрілу постраждало цивільне виробниче підприємство.
Також окупанти здійснили масовану атаку на Одесу та її район, влучивши в дитячу поліклініку.
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