Обстріл України 19 лютого — скільки цілей збили сили ППО

Сили ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 19 лютого атакували Україну 167 безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Противник запускав ударні дрони та безпілотники-імітатори з різних напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Крім того, окупанти завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Сумщині із Воронезької області.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 106-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях", — йдеться у повідомленні.

Також 56 російських безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 19 лютого російські окупанти атакували Слобідський район Харкова. Під час обстрілу постраждало цивільне виробниче підприємство.

Також окупанти здійснили масовану атаку на Одесу та її район, влучивши в дитячу поліклініку.